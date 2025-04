Scream VII: Christopher Landon risponde alle accuse sul licenziamento di Melissa Barrera

L’imminente Scream VII, settimo capitolo del franchise di Scream, è stato tormentato da controversie sin dall’inizio dello sviluppo nel 2023, quando Matt Bettinelli-Opin e Tyler Gillett, registi di Scream 5 e Scream 6 del 2022, hanno abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione e Christopher Landon ha preso il suo posto. Più tardi, nello stesso anno, Melissa Barrera, che interpretava la figlia di Billy Loomis, Samantha Carpenter, è stata licenziata a causa di alcuni commenti sulla guerra a Gaza.

In un’intervista a Vanity Fair, Landon ha ora parlato degli eventi che hanno circondato la sua dipartita dal progetto e il licenziamento di Barrera. Il regista, il cui thriller Drop uscirà l’17 aprile, ha affermato: “Scream è stata un’esperienza molto cupa e tumultuosa. Sono rimasto sbalordito e sotto shock per un po’, ma ora posso parlarne perché sono stato in grado di usare quella spiacevole esperienza e trasformarla in qualcosa di positivo. E questo è stato Drop“.

“La gente minacciava di uccidere me e la mia famiglia, al punto da coinvolgere l’FBI. Ricevevo messaggi che dicevano: ‘Troverò i tuoi figli e li ucciderò perché tu sostieni l’omicidio di bambini’…“. I responsabili della sicurezza dei vari studios e l’FBI hanno dovuto esaminare le minacce. Erano molto aggressive e davvero spaventose“. Il regista ha poi confermato che è stata Spyglass Media a licenziare Barrera, non lui. Nonostante l’incoraggiamento dello studio a ricominciare da capo per Scream VII, ha deciso di andarsene perché l’esperienza era “rovinata” e ha fatto gli auguri al subentrante regista Kevin Williamson.

“Non l’ho licenziata. Molte persone pensano che io c’entri qualcosa, ma non è stata opera mia. Non avevo alcun controllo sulla situazione. Credo che, in mancanza di persone che capiscano come funziona Hollywood e quale sia la gerarchia, i fan abbiano pensato: ‘Ecco il colpevole’. E così sono venuti a prendermi, fuori i coltelli“. “Volevano che continuassi. In pratica mi hanno detto: ‘Puoi ricominciare. Puoi trovare una soluzione’. Ma la quantità di abusi che ho dovuto affrontare… ho deciso che non volevo dare nessuna parte di me a questo. Per me non ne valeva la pena“.

“Avrei preferito dedicare i miei sforzi a qualcos’altro, dove potessi sentirmi apprezzata e rispettata. L’odio e gli abusi mi hanno davvero rovinato la vita e ho perso l’amore per l’idea di andare avanti“. “In mezzo a tutto questo caos, stavo soffrendo per la perdita di uno dei lavori dei miei sogni. Ho attraversato tutte le fasi: ero scioccato, triste e poi arrabbiato. Per essere parte di questa eredità, è stato davvero difficile lasciar andare“.

“Non c’è alcun risentimento. Cos’altro si può fare? Crogiolarsi? Allora vincono loro. La mia migliore vendetta è stata creare qualcosa di bello, e sento di averlo fatto con Drop. La mia vendetta non era radicata nel dolore o nella rabbia; era radicata nella gioia e nell’andare avanti… Voglio che Scream abbia successo. Kevin probabilmente ha fatto un film di successo, perché lo conosce meglio di chiunque altro. Sarà fantastico“.

Cosa sappiamo di Scream VII?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream VII è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell, Courtney Cox e Patrick Dempsey. Al momento, non è noto quando uscirà il film.