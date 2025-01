Matt Reeves commenta le voci su Robert Pattinson come Batman del DCU

Il regista di The Batman Matt Reeves ha parlato delle possibilità di Robert Pattinson di essere il Batman del nuovo Universo DC. Recentemente, il capo creativo dei DC Studios, James Gunn, ha rivelato di aver preso in considerazione la possibilità di includere il Batman di Pattinson nell’universo condiviso. Questo dopo che Gunn aveva precedentemente affermato che Pattinson non si sarebbe unito ai prossimi film del DCU, in quanto il regista di The Batman Matt Reeves non voleva unire i franchise. Gli ultimi commenti di Gunn sembrano più positivi sulla situazione e, dopo che le voci hanno iniziato ad aumentare nelle ultime settimane, un nuovo aggiornamento potrebbe contribuire a scuotere il primo capitolo del DCU.

Parlando con Josh Horowitz, Matt Reeves ha apparentemente lasciato la porta aperta all’ingresso del Batman di Robert Pattinson nel DC Universe di James Gunn.

Reeves non ha dato una risposta definitiva a nessuna delle due parti in causa, ma il creatore del franchise di Batman ha rivelato che dipenderà “dal fatto che abbia senso o meno”. L’obiettivo immediato di Reeves è finire di scrivere la storia di The Batman – Parte II. Il film è stato recentemente posticipato al 2027 per permettere al regista di terminare la sceneggiatura, ma Reeves si è impegnato a iniziare le riprese nel 2025. Per quanto riguarda Pattinson nel DCU, c’è ancora speranza, come dice Reeves: “Dobbiamo vedere come va a finire”. Guarda la citazione completa qui sotto:

“Si tratta davvero di capire se ha senso o meno. Penso che l’aspetto positivo sia che si tratta di un tipo di storia che volevo raccontare – la chiamiamo “La saga del crimine epico” e tutto il resto – che è il fulcro di ciò che vogliamo fare, ed è stato importante poterlo fare.

James e Peter sono stati davvero fantastici al riguardo e ci hanno permesso di farlo. E cosa ci riservi il futuro, non so dirvelo. Non ne ho idea in questo momento, se non che la mia testa è concentrata sulla realizzazione di The Batman – Parte II e sulla realizzazione di qualcosa di veramente speciale, che, ovviamente, è la cosa più importante. Non so, dovremo vedere come andrà a finire”.

Il significato delle dichiarazioni di Matt Reeves su Robert Pattinson nel DCU Batman

È interessante notare che gli ultimi commenti di James Gunn e Matt Reeves sulle possibilità di Robert Pattinson di diventare il Batman del DCU sono più positivi di un tempo. Batman ha persino fatto la sua prima apparizione nell’universo condiviso, con una versione più robusta del Cavaliere Oscuro che appare come cameo in Creature Commandos. Poiché Gunn ha dichiarato che gli eroi che fanno un cameo nella serie animata non avranno necessariamente l’aspetto che hanno nella serie nei futuri progetti live-action, Pattinson potrebbe ancora interpretare il Batman del DCU.

I commenti di Reeves lasciano aperta la porta a questa possibilità. Il regista fa intendere che al momento non c’è una risposta precisa a questa domanda, quindi il Batman di Pattinson potrebbe benissimo essere quello del DCU se si verificassero due cose. Reeves sostiene che dovrebbe avere un senso perché ciò avvenga. Inoltre, il regista ritiene importante realizzare i suoi piani per il franchise di Batman, cosa che i co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran gli permettono di fare. Finché la visione creativa di Reeves rimarrà intatta, il Batman di Pattinson potrebbe finire nel DCU.