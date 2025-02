Sigourney Weaver parla del suo ruolo in The Mandalorian & Grogu

Sigourney Weaver ha appena condiviso ciò che l’ha spinta a partecipare al prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, e tutto ciò ha a che fare con il protagonista e il personaggio preferito dai fan, Grogu. The Mandalorian and Grogu è forse il film più atteso tra quelli in uscita di Star Wars, anche se i dettagli su The Mandalorian & Grogu sono ancora per lo più tenuti nascosti. Tuttavia, con l’avvicinarsi della data di uscita del film, il 22 maggio 2026, il pubblico è ansioso di scoprire di più su ciò che questa nuova storia di Star Wars potrebbe comportare.

Secondo GamesRadar, Grogu ha avuto un ruolo importante nella decisione di Sigourney Weaver di firmare per The Mandalorian & Grogu. La Weaver ha condiviso:

“Ho la possibilità di avere delle scene con un piccolo Grogu, che probabilmente è il motivo per cui ho fatto il film…. Ed è anche un po’ cazzuto. Sarà meraviglioso per le persone vedere cosa sta facendo Grogu ora, perché è cresciuto un po’ ed è capace di molto di più di quello che pensiamo guardando la serie”.

Oltre a condividere la spiegazione (piuttosto divertente) della Weaver sul suo interesse per The Mandalorian & Grogu, questa intervista rivela molto di più su come la storia di Grogu potrebbe essere sorprendente per molti nel film in uscita.

Grogu è diventato molto più potente dalla prima stagione di The Mandalorian

Grogu può aver iniziato come “baby Yoda” in The Mandalorian, ma è cresciuto in più di un modo nel corso delle tre stagioni dello show. Il finale della terza stagione di The Mandalorian lo ha dimostrato chiaramente quando Grogu ha usato l’incredibile potere della Forza Barriera di Forza e ha salvato se stesso, Din Djarin e Bo-Katan Kryze dall’essere inghiottiti dalle fiamme e morire insieme al Moff Gideon. Grogu è chiaramente passato da un bambino a un personaggio di Star Wars molto più potente e, evidentemente, The Mandalorian e Grogu lo vedranno crescere ancora di più.

Non è chiaro se i commenti di Weaver si riferiscano specificamente alle capacità della Forza di Grogu, soprattutto se si considera che Grogu ha deciso di allontanarsi dagli insegnamenti di Luke e dal percorso Jedi ne Il libro di Boba Fett. Che questi commenti si riferiscano o meno all’uso della Forza da parte di Grogu, comunque, è chiaro che è diventato un po’ più vecchio e ancora più potente dalla fine della terza stagione di The Mandalorian. Sarà emozionante vedere quale forma prenderà questo sviluppo.