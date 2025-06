Superman: ecco chi interpreterà i genitori di Kal-El!

L’attore che interpreta Jor-El in Superman è stato un segreto di Pulcinella, ma finalmente abbiamo anche la conferma su chi interpreterà Lara Lor-Van. Si vociferava che Bradley Cooper avrebbe interpretato Jor-El nel film, e la notizia è stata confermata dalla proiezione di 30 minuti pubblicata all’inizio di questo mese. Tuttavia, abbiamo anche un’indiscrezione su chi interpreterà la madre biologica di Superman, Lara Lor-Van. L’attrice di Westworld Angela Sarafyan interpreterà la moglie di Jor-El.

I due attori raccolgono l’eredità di Russell Crowe e Ayelet Zurer, che avevano interpretato i genitori biologici di Superman nel franchise di Zack Snyder.

Sebbene James Gunn abbia precedentemente affermato che Superman non è un film sulle origini, forse vedremo comunque un’inquadratura fin troppo familiare di un piccolo Kal-El che decolla da Krypton. Il che sarebbe comunque un confortante omaggio alla tradizione. C’è anche la possibilità che i genitori di Superman appaiano come ologrammi di intelligenza artificiale nella Fortezza della Solitudine, come già accaduto in fumetti e film d’animazione.

Mentre i genitori biologici di Superman lo collegano all’eredità di un mondo alieno perduto, sono i suoi genitori adottivi terrestri, Ma e Pa Kent, a plasmare l’uomo che diventerà. Sono loro a insegnargli la compassione, la responsabilità e il valore del duro lavoro, fondando i suoi straordinari poteri su una forte morale e un profondo senso dello scopo. È questa fusione di due mondi che conferisce a Superman la sua profondità e il suo fascino duraturo.

Come “Ultimo Figlio di Krypton” e bambino cresciuto da umili contadini del Kansas, incarna una potente fusione di eredità aliena ed educazione umana. Questa dualità unica gli permette di rappresentare speranza, empatia e forza in un modo che pochi altri supereroi sanno fare.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).