The Batman – Parte II: Matt Reeves anticipa che “porterà l’eroe in una direzione mai vista prima”

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha recentemente annunciato di aver finalmente completato la sceneggiatura del tanto atteso sequel, scritto insieme al co-sceneggiatore Mattson Tomlin. La gradita notizia è arrivata nel bel mezzo delle preoccupazioni che il film, che per il momento sembra avere il titolo ufficiale The Batman – Parte II, potesse essere stato cancellato o subire un altro significativo ritardo, con ulteriori speculazioni secondo cui i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran starebbero ancora cercando di capire come gestire la presenza di più Batman al cinema.

Qualunque sia il futuro del BatVerse, avremo almeno un altro film con il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson in quella che ora sarà definita una storia Elseworlds. Ora Reeves ha condiviso diversi aggiornamenti incoraggianti sul red carpet degli Emmy Awards. Sebbene abbia rifiutato di rivelare dettagli specifici sulla trama, ha confermato che la produzione dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno.

“Stiamo iniziando. Stiamo assumendo personale. Stiamo ricominciando a riunire la nostra troupe. Ci stiamo preparando. Stiamo praticamente entrando nella fase di pre-produzione. Gireremo il film in primavera… siamo super entusiasti”, ha detto a THR. Il regista ha poi aggiunto: “Considerando com’era il primo film e com’è The Batman – Parte II, che è molto più una detective story, l’idea di cercare di proteggere i segreti del film è estremamente importante perché si tratta di un mistero”.

“Sarebbe una delusione ancora più grande se quella parte cominciasse a trapelare. Vogliamo mantenere la sorpresa in modo che i fan… possano vivere l’esperienza divertente che io ho sempre amato quando andavo al cinema, ovvero andare al cinema ed essere sorpreso“. Reeves ha anche confermato che Pattinson ha ormai letto la sceneggiatura, che gli è stata consegnata in una busta altamente sicura che richiedeva un codice separato per essere aperta, e che è rimasto molto soddisfatto della storia, che apparentemente porterà l’iconico eroe della DC Comics “in una direzione che non abbiamo mai visto prima“.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.