Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i doppiatori del film non sono ancora stati contattati

Il 17 dicembre la Sony Pictures ha annunciato che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha trovato i suoi registi in Bob Persichetti e Justin K. Thompson. Una notizia arrivata ben nove mesi dopo quella che doveva inizialmente essere la data d’uscita dell’atteso terzo film d’animazione dedicato a Miles Morales. Persichetti ha già fatto parte del team di regia di Spider-Man: Into the Spider-Verse e ha prodotto esecutivamente Spider-Man: Across the Spider-Verse. Thompson, invece, era un designer di produzione del primo film ed è entrato a far parte del team di regia del sequel insieme a Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Il produttore esecutivo e sceneggiatore Chris Miller ha poi spiegato che il duo era legato al film fin dall’inizio, anche se l’annuncio tardivo ha fatto poco per tranquillizzare i fan preoccupati di quanto tempo ancora ci vorrà per portare questo terzo film nelle sale. Purtroppo, arriva ora un altro deludente aggiornamento da parte del doppiatore di Miles G. Morales, Jharrel Jerome, visto ora come protagonista di Inarrestabile (qui la recensione). Parlando con Decider, all’attore è stato chiesto se avesse iniziato la produzione del threequel e ha risposto: “No, mi piacerebbe. Non abbiamo ancora iniziato. Ci sono molte cose in fase di definizione, ma buone”.

I piani originali prevedevano l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse l’anno scorso, ma il film non ha ancora una data. Il 2025 è sicuramente fuori discussione e, in base a questo e ad altri aggiornamenti, anche il 2026 potrebbe non essere garantito. Gli scioperi hollywoodiani del 2023 hanno naturalmente rallentato il tutto, per cui ad ora sembra più probabile che il film possa essere pronto tra la seconda metà del 2026 e il 2027. Non resta dunque che attendere, sperando di avere aggiornamenti più favorevoli riguardo a questo progetto.

Di cosa parla Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film affronterà le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso (Jharrel Jerome). “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha al momento una data di uscita.