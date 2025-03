Daredevil: Rinascita – Stagione 2, foto dal set rivelano un possibile nuovo costume

Anche se finora è stato mostrato solo nella première, Daredevil: Rinascita ha fornito all’Uomo senza Paura un nuovo abito, molto più in linea con quello che l’eroe indossa nei fumetti, in quanto c’è molto più rosso rispetto alla versione di Netflix… ma ancora nessuna traccia del logo “DD”. L’attore Charlie Cox è però ora stato avvistato sul set della Stagione 2 e dalle foto emerse (si possono vedere qui) notiamo gli stivali che confermano il suo ritorno in costume. Tuttavia, i fan più attenti hanno notato che la zona del collo è ora completamente nera, segno forse che il vigilante avrà un costume completamente nero.

Nei fumetti ci sono già stati precedenti in tal senso, sia per il look corazzato di Matt Murdock che per il suo breve costume di Shadowland. I trailer di Daredevil: Rinascita ci hanno mostrato un cappuccio nero nell’armeria nascosta dell’avvocato, quindi abbiamo tutte le ragioni per credere che Daredevil avrà un nuovo look nella seconda stagione. Resta da vedere se alla fine verrà rivelato completamente nelle foto del set. Intanto, prosegue la visione della Stagione 1 su Disney+, in attesa di scoprire cosa c’è in serbo per l’iconico Daredevil.

LEGGI ANCHE:

Il terzo episodio di domani riprende dopo gli eventi di “Optics”, mentre Matt Murdock (Charlie Cox) continua la sua difesa di Hector Ayala (Kamar de los Reyes), che è stato accusato di aver ucciso un agente della polizia di New York. Murdock è riuscito a tenere fuori dal processo l’identità segreta di Ayala, il vigilante in costume noto come Tigre Bianca, ma qualcosa ci dice che il brutale pestaggio di Matt ai due poliziotti corrotti alla fine dell’episodio avrà delle ripercussioni.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.