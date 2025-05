Yelena Belova omaggia Natasha Romanoff in Thunderbolts*

Thunderbolts* trova il modo ideale per far sì che Yelena Belova omaggi sua sorella, la Vedova Nera del Marvel Cinematic Universe, Natasha Romanoff. Gli Avengers originali sono gli eroi più influenti del franchise, apparsi nella maggior parte dei migliori film dell’MCU. Mentre la Vedova Nera di Scarlett Johansson avrebbe avuto un solo film da solista dopo la sua morte in Avengers: Endgame, il film prequel Black Widow ha introdotto diversi personaggi che avrebbero avuto un futuro nel franchise, come dimostra il cast di Thunderbolts*.

Yelena Belova di Florence Pugh, Red Guardian di David Harbour e Taskmaster di Olga Kurylenko tornano tutti da Black Widow, ma solo due di loro arrivano alla fine del film MCU. Yelena e Red Guardian affrontano un viaggio piuttosto impegnativo nel film, il che contribuisce a collocare i personaggi in una posizione più elevata rispetto ai numerosi attori del MCU. Questo cambiamento ha anche portato Yelena a onorare la sorella defunta nel miglior modo possibile, cosa che un possibile sequel di Thunderbolts* potrebbe rendere ancora migliore.

Yelena sta onorando la Vedova Nera di Scarlett Johansson seguendo le sue orme

L’eroina Marvel di Florence Pugh onora l’eredità di sua sorella in modo significativo

Durante la sua permanenza nel MCU, la Vedova Nera ha chiarito di avere molti rimpianti per il suo periodo come assassina per la Stanza Rossa. Ha menzionato tutto il rosso nel suo libro mastro e come essere un’eroina per lo SHIELD e gli Avengers le sia servito come un modo per espiare i suoi peccati. All’inizio di Thunderbolts*, Yelena Belova ha detto a Valentina che voleva un ruolo più in primo piano, cercando di onorare la memoria di sua sorella diventando una supereroina.

Ora sta seguendo le orme della Vedova Nera di Scarlett Johansson. Prima che i Thunderbolts si uniscano e salvino Bob dal Vuoto, Yelena dice a suo padre, Red Guardian, di sentirsi incredibilmente sola. Trova poi una famiglia nei Thunderbolts, che le dà lo stesso tipo di conforto che Nat aveva con Captain America di Chris Evans e il resto degli Avengers. Yelena onora la memoria di Natasha come leader e Vendicatrice, che potrebbe diventare ancora migliore se assumesse il soprannome di Vedova Nera dopo i Thunderbolts*.