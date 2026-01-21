HomeCinema News2026

At the Sea: prima immagine di Amy Adams nel film di Kornél Mundruczó

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Amy Adams in At the Sea

Amy Adams è una delle attrici più talentuose della sua generazione: sei candidature agli Oscar e una carriera costellata di interpretazioni memorabili lo dimostrano senza bisogno di ulteriori conferme. Eppure, negli ultimi anni, il suo percorso cinematografico sembra aver attraversato una fase di evidente appannamento. Dopo l’ultima grande prova da protagonista in Arrival di Denis Villeneuve (2016), Adams è rimasta invischiata in una lunga serie di progetti poco fortunati, da Elegia americana a La donna alla finestra, passando per Caro Evan Hansen, Come per disincanto, Nightbitch e altri titoli che non sono riusciti a valorizzarne appieno il talento.

Una possibile svolta potrebbe arrivare ora dal Festival di Berlino, che ha annunciato la selezione ufficiale dei 22 film in concorso per l’Orso d’Oro. Tra questi figura At the Sea di Kornél Mundruczó, con Amy Adams nel ruolo di una donna che, dopo un lungo periodo di riabilitazione, fa ritorno nella casa al mare della sua famiglia, confrontandosi con un passato irrisolto e con una vita che non è più quella che aveva lasciato. Il progetto porta con sé segnali incoraggianti: Mundruczó è il regista di Pieces of a Woman e White God, mentre la sceneggiatura è firmata da Kata Wéber, autrice dei suoi lavori più riusciti.

Qualche perplessità resta però legata ai ritardi: il film, girato all’inizio del 2024, avrebbe dovuto debuttare in un festival già lo scorso anno, prima di essere rinviato. Nel frattempo, Amy Adams continua a essere molto attiva: sarà nel cast di Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, apparirà accanto a Javier Bardem nel remake seriale di Cape Fear e ha già concluso le riprese di Klara and the Sun di Taika Waititi, ancora privo di una data di uscita ufficiale.

Il motivo per cui At the Sea viene osservato con particolare attenzione è chiaro. Tra il 2005 e il 2018, Adams ha collezionato sei nomination agli Oscar per Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, American Hustle e Vice, dimostrando una straordinaria capacità di muoversi tra dramma, commedia nera e biopic storico. Un talento autentico, capace di incarnare personaggi complessi con naturalezza e profondità. La speranza è che At the Sea rappresenti finalmente il film giusto per riportare Amy Adams al centro del grande cinema che le compete.

Articolo precedente
Steal è basato su una storia vera? La verità dietro il thriller finanziario di Prime Video
Articolo successivo
Marty Supreme, spiegazione del finale: l’ultima partita di ping-pong di Marty e il significato dell’ultimo tiro
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved