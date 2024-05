Festival di Cannes 2024: il photocall con i protagonisti di Kind of kindness

Dopo il red carpet di ieri oggi è il giorno della conferenza stampa di Kind of kindness alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. Ecco di seguito le foto dal photocall con Yorgos Lanthimos, accompagnato dai suoi interpreti Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Hunter Schafer.

A pochi mesi dall’uscita di Poor Things, Yorgos Lanthimos entra in Concorso con Kind of kindness. Potrebbe essere questo il film che gli varrà la Palma d’oro dopo il Premio della Giuria per The Lobster nel 2015 e il premio per la migliore sceneggiatura per The Killing of a Sacred Deer nel 2017.

Una nuova favola di Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness intreccia tre ricerche. Un uomo che cerca di controllare la propria vita, un poliziotto che trova la moglie dispersa in mare e non la riconosce, e una donna alla ricerca di una persona dal potere eccezionale.

1 di 43

Il film Kind of kindness

Scritta con la sua compagna di lunga data Efthimis Filippou, la trama è servita da un cast a dir poco prestigioso. Tutte e tre le storie sono interpretate dagli stessi attori. Emma Stone, Margaret Qualley e Willem Dafoe tornano al fianco del regista, insieme a Jesse Plemons, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

In Kind of kindness, il regista continua la sua esplorazione del libero arbitrio e del conformismo: “È interessante osservare come gli esseri umani pensino di controllare le cose o di essere liberi di decidere, mentre una volta ottenuta questa libertà, la trovano difficile da gestire”.

Questo ultimo film segna un’altra pietra miliare nell’inarrestabile ascesa di Yorgos Lanthimos. Nel 2010, la sua carriera ha cambiato direzione con Canine, che ha vinto il Prix Un Certain Regard, e ha mostrato al mondo l’estetica eccentrica e il tono grintoso dell’ondata weird greca, il movimento di cui è stato il capofila.

Negli anni successivi ha lasciato la Grecia per creare il proprio stile, a volte inquietante, sempre affascinante. Lì ha attirato i migliori interpreti (Colin Farrell, Nicole Kidman, Emma Stone) e ha sviluppato ogni aspetto della sua arte, vincendo quattro Oscar per Poor Things lo scorso marzo.