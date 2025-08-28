HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: il red carpet di Jay Kelly con George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern

Di Redazione

-

Adam Sendler e George Clooney
Adam Sendler e George Clooney sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Il concorso della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha vissuto uno dei suoi momenti più attesi con l’arrivo al Lido del cast di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach. Prima della proiezione ufficiale, il red carpet si è trasformato in un evento spettacolare, illuminato dalla presenza di grandi star hollywoodiane.

A guidare la passerella c’erano George Clooney, accolto da applausi e flash, e Adam Sandler, protagonista al fianco dell’amico e regista. Accanto a loro Laura Dern, che ha portato sul tappeto rosso la sua eleganza naturale. L’ensemble del cast comprendeva anche Riley Keough, Billy Crudup, Patrick Wilson, Greta Gerwig e Alba Rohrwacher, che hanno reso la serata ancora più internazionale e glamour.

Il regista Noah Baumbach ha salutato il pubblico con entusiasmo, accompagnato dai produttori David Heyman e Amy Pascal, sottolineando l’importanza di presentare a Venezia un film che esplora identità, scelte di vita e rapporti umani.

Le foto immortalano sorrisi, complicità e momenti di stile: Clooney e Sandler hanno catalizzato l’attenzione con la loro presenza carismatica, mentre le interpreti hanno incantato con abiti raffinati che hanno dominato i social e i media internazionali.

Con Jay Kelly, Baumbach porta a Venezia un’opera intima e universale, e il red carpet di apertura del film ha confermato l’attesa che accompagna questo titolo destinato a far discutere critica e pubblico.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
