Argylle in streaming dal 14 Aprile su Apple TV+

Apple Original Films ha annunciato oggi che Argylle (la recensione), la comedy romantica e d’azione di Matthew Vaughn, farà il suo debutto su Apple TV+ il 12 aprile.

In vista del debutto in streaming di Argylle, le superstar del K-pop THE BOYZ hanno reimmaginato “Electric Energy”, la hit di Ariana Debose tratta da Argylle. Il singolo, come l’intera colonna sonora del film, sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming musicale. Originariamente scritta da Gary Barlow, Stuart Price, Matthew Vaughn e Lorne Balfe, la versione “Electric Energy (Reimagination)” dei THE BOYZ subisce una notevole trasformazione grazie alla produzione di Stuart Price in collaborazione con Lorne Balfe per Platoon.

Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, è l’autrice solitaria e amante dei gatti di una serie di romanzi di spionaggio che hanno come protagonista Argylle (Henry Cavill), un agente segreto incredibilmente affascinante, in missione per smascherare un malvagio cartello di spie. Quando Elly, con l’aiuto della spia Aidan (Sam Rockwell), che odia i felini, scopre che la sua storia rispecchia le azioni di una vera organizzazione segreta, si scatena un pericoloso gioco del gatto e del topo. Per stare un passo avanti agli assassini del cartello e allo stesso tempo cercare di prevenire una crisi globale, questi due improbabili cospiratori, accompagnati dal gatto Alfie, vengono catapultati in un’avventura tutta loro.

Argylle è diretto da Matthew Vaughn da una sceneggiatura di Jason Fuchs e vede la partecipazione di un cast stellare che comprende Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson. e Chip, il gatto della vita reale della top model Claudia Vaughn (nata Schiffer).

Una produzione Apple Studios in associazione con MARV, Argylle è diretto e prodotto dallo stesso Vaughn, e realizzato da Cloudy Productions con i collaboratori abituali di Vaughn, Adam Bohling e David Reid, oltre a Fuchs. Claudia Vaughn, Carlos Peres, Zygi Kamasa e Adam Fishbach sono i produttori esecutivi.