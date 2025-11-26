Alessandro Preziosi: 10 cose che non sai sull’attore

Apprezzato attore del panorama italiano, Alessandro Preziosi ha negli anni consolidato la propria fama grazie al cinema, alla televisione e al teatro. Nella sua filmografia non solo commedie agrodolci, ma anche impegnati film d’autore che ne hanno messo in mostra le doti da interprete completo, capace di interpretazioni sempre nuove. Ecco 10 cose che non sai su Alessandro Preziosi.

Alessandro Preziosi: i suoi film e le serie

10. Ha recitato in celebri lungometraggi italiani. Il primo ruolo cinematografico dell’attore risale al 2004, con il film Vaniglia e cioccolato. Acquista poi ulteriore notorietà grazie a La masseria delle allodole (2007), I Viceré (2007), Il sangue dei vinti (2008) e Mine vaganti (2009). Successivamente recita nelle commedie Maschi contro femmine (2010) e Femmine contro maschi (2011), dove recita accanto ad attori come Paola Cortellesi, Sarah Felberbaum e Fabio De Luigi. Negli anni successivi prende invece parte ai film Il volto di un’altra (2012), Passione sinistra (2013), L’amore rubato (2016), Classe Z (2017) e Nessuno come noi (2018). Al 2021 è datata la sua collaborazione con Roberto Cappucci per Mio fratello, mia sorella, mentre del 2022 sono gli ultimi lungometraggi a cui ha partecipato fino a oggi, il dramma La cura di Patierno, e la commedia per tutta la famiglia Bla Bla Baby di Brizzi.

9. È noto per i suoi ruoli televisivi. Preziosi diventa volto noto del piccolo schermo grazie alla serie Elisa di Rivombrosa, dove ricopre il ruolo del Conte Fabrizio Ristori. Successivamente sarà protagonista di serie come Il capitano (2005-2007), Il commissario De Luca (2008), Un amore e una vendetta (2011), Gli anni spezzati (2014), Per amore del mio popolo (2014), Tango per la Libertà (2015), I Medici (2016), dove ricopre il ruolo del Brunelleschi e ha modo di lavorare con attori come Miriam Leone, Dustin Hoffman e Brian Cox. Negli ultimi anni ha invece recitato in Sotto copertura: La cattura di Zagaria (2017) e Non mentire (2019). Ha lavorato inoltre nell’adattamento da Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti e nella serie evento Sandokan di Lux Vide, accanto a un cast internazionale guidato da Can Yaman, in onda su RaiUno alla fine del 2025.

8. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 51,8 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago quotidiano, come anche immagini dei luoghi visitati. Non mancano poi anche post a fini promozionali dei suoi progetti da interprete, siano essi per il cinema, la televisione o il teatro.

7. Ha avuto una relazione con una collega. Il set di Elisa di Rivombrosa non ha significato solo grade popolarità per l’attore, ma è anche dove conosce l’attrice Vittoria Puccini, che nella miniserie ricopre il ruolo della protagonista. I due intraprenderanno una relazione, dalla quale nel 2006 nascerà una figlia. Nel 2010 tuttavia annunciano la separazione, indicando come causa la mancata alchimia di coppia.

6. Ha avuto altre relazioni. Restìo a condividere troppi dettagli sulla propria vita sentimentale, l’attore ha tuttavia negli anni reso pubbliche le storie avute con Rossella Zito, ex soubrette dalla quale ha avuto un primo figlio nel 1995. Un’altra nota relazione è stata quella con Greta Carandini, estranea al mondo dello spettacolo. L’ultima fidanzata nota di Alessandro Preziosi è stata Delfina Delettrez Fendi, con la quale però la relazione è terminata alla fine del 2025.

5. Ha calcato molte volte il palcoscenico. La formazione di Preziosi nasce dal teatro, con la sua frequentazione dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Diplomatosi, intraprende una carriera teatrale che dura ancora oggi, e dove ha modo di esprimersi al meglio. Tra i suoi spettacoli più celebri si annoverano Amleto (1998), Re Lear (2004), Cyrano de Bergerac (2012), Don Giovanni o Il convitato di pietra (2014), Romeo e Giulietta (2016) e L’odore assordante del bianco – Vincent Van Gogh (2017).

4. Ha ricevuto importanti riconoscimenti. Per la sua attività teatrale Preziosi ha negli anni ricevuto alcuni tra i più prestigiosi riconoscimenti teatrali del panorama italiano. Tra questi vi sono il Premio Gassmann per Amleto, il premio Golden Graal al miglior attore di teatro per lo stesso Amleto, e il Premio Persefone per il migliore attore di prosa classica per Cyrano de Bergerac.

3. Recita la parte di Yanez de Gomera. Preziosi recita in un ruolo di primo piano in Sandokan. Al fianxco del turco Can Yaman, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi, l’attore napoletano interpreta Yanez, amico e sodale della Tigre della Malesia. La serie, prodotta da Lux Vide, va in onda per la prima volta sulla Rai nel dicembre del 2025.

2. Alessandro Preziosi ha due figli. L’attore ha due figli Andrea Eduardo (1995), nato dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena (2006), nata dalla relazione con Vittoria Puccini.

1. Alessandro Preziosi è nato a Napoli, Italia, il 19 aprile 1973. L’attore è alto complessivamente 187 centimetri.

