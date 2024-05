10 film da vedere se vi è piaciuto Challengers

Challengers non è un tipico dramma romantico sportivo. Spesso i drammi sportivi con trame romantiche rientrano nella categoria delle commedie smielate, oppure il film si concentra talmente tanto sullo sport da risultare quasi insopportabile per chi non è appassionato di atletica. Tuttavia, Challengers rompe questi dispositivi ricorrenti della trama. Il film parla di tennis, ma anche di relazioni dentro e fuori dal campo.

Un cast solido, guidato dal talentuoso trio Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, una fotografia lussuosa e la solida regia di Luca Guadagnino creano un’esperienza di visione intensa e intima. I fan di Challengers potrebbero pensare che non ci siano molti altri film simili. Tuttavia, alcuni film hanno temi simili, triangoli amorosi infuocati e, occasionalmente, drammi sportivi.