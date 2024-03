5 Jim Carrey

Kick-Ass ha generato polemiche soprattutto sul personaggio di un bambino che uccide brutalmente dei gangster e li insulta. Il sequel non presentava nulla di altrettanto scioccante e ha, fortunatamente, deciso di non adattare uno stupro di gruppo presente nei fumetti. Jim Carrey ha comunque deciso di non promuovere il sequel, scelta che ha indubbiamente incrinato le possibilità di successo di Kick-Ass 2 al botteghino.

Dopo la tragedia alla Sandy Hook, l’attore ha dichiarato che non avrebbe potuto in alcun modo contribuire a commercializzare un film sulla violenza delle armi. Carrey ha voltato le spalle a Kick-Ass 2 e molti spettatori hanno fatto lo stesso: il lato positivo è che non si sono persi molto.