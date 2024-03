10 La CGI di Cyborg non era credibile

L’apparizione di Cyborg in Justice League non ha reso i fan felici, soprattutto a causa di un rendering CGI che rendeva il design del costume già stravagante ancora meno credibile. Un corpo composto quasi interamente da macchinari ultraterreni sarà sempre difficile da rendere in modo convincente, soprattutto quando è mappato su un attore reale, ma il DCU non deve essere così pesante in termini di tecnologia.

La nuova versione di Cyborg potrebbe trarre vantaggio da questa lezione, scegliendo un insieme di CGI unita a effetti pratici che ricordano i fumetti in cui le sue caratteristiche robotiche erano per lo più limitate agli arti e alla testa.