In Dune – Parte Due di Denis Villeneuve, il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) potrebbe essere molto semplice: costruire un esercito e mettersi sulle tracce della Casata Harkonnen. Questo gli permetterà di avere la sua vendetta per il modo in cui gli Harkonnen e l’Impero hanno massacrato il Duca Leto Atreides I (Oscar Isaac) e tanti altri reali della Casa Atreides.

Nel corso del film, Paul Atreides si unisce ai Fremen e lavora con loro per organizzare un contrattacco. Tuttavia la storia non è proprio lineare e lascia qualche dubbio e questioni in sospeso che non sembra voglia spiegare al pubblico.