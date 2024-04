Rebel Moon – Parte 1, cosa ricordare prima di guardare Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice è da oggi disponibile su Netflix e segna la conclusione (per ora) dell’epopea cinematografica di Zack Snyder. Come noto, il regista ha cercato di portare Rebel Moon sullo schermo per anni: prima l’ha proposto come un capitolo nell’universo di Star Wars, poi l’ha rielaborato in una storia originale nell’ambito di un nuovo accordo con Netflix.

L’anno scorso sono stati fatti i primi passi in questo universo con Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, in cui una giovane donna di nome Kora (Sofia Boutella) riunisce un gruppo di guerrieri provenienti da tutta la galassia per difendere la piccola luna di Veldt dal tirannico Motherworld. Figlia del fuoco getta anche le basi per La sfregiatrice e per i futuri ingressi nel mondo di Rebel Moon: ecco tutto quello che dovete ricordare.