Wish: 23 easter egg e riferimenti ai film Disney del passato

Wish (la nostra recensione) della Disney è una lettera d’amore ai 100 anni di iconici classici d’animazione della casa di produzione, infatti al suo interno troviamo easter egg e riferimenti di ogni tipo a tali opere. La trama di Wish, invece, segue la diciassettenne Asha, che scopre che il re Magnifico non è così benevolo come vuole sembrare. Dopo aver appreso che i desideri che Magnifico sottrae ai sudditi di Rosas non saranno esauditi, Asha, insieme a Star e alla sua capra Valentino, cercherà dunque di restituire i desideri alla gente. Per molti versi, la dinamica tra Asha e Magnifico rappresenta un ritorno alla struttura dei classici film d’animazione della Disney, ma questo non è l’unico modo in cui Wish rende omaggio al passato della Disney.

L'intro classico di Disney con il libro di fiabe Gli easter egg di Wish (la nostra recensione) iniziano già nell'introduzione del film, che richiama altri film classici della Disney. L'incipit è infatti incorniciato dall'uso di un libro di fiabe che fornisce le informazioni di base per lo spettatore che andrà a guardare il film di lì a pochi minuti. L'uso di un libro di fiabe come cornice è una tattica utilizzata da molti dei primi classici Disney, come Biancaneve e i sette nani, Cenerentola e La bella addormentata nel bosco. Questo espediente è un primo indizio del fatto che Wish è una lettera d'amore ai classici Disney.