Avengers: Doomsday, trapelato il possibile motivo per cui la sceneggiatura non è completa

Sin dal primo film di Iron Man del 2008, non è una novità che un film dei Marvel Studios non abbia una sceneggiatura definitiva al momento delle riprese o che le cose cambino radicalmente sul set. Per questo motivo, i fan del MCU non dovrebbero allarmarsi se si dice che l’attuale sceneggiatura di Avengers: Doomsday non è ancora conclusa, nonostante i Russo abbiano rivelato che le riprese sono iniziate.

Ma a quanto pare c’è un motivo molto particolare per cui la sceneggiatura non è stata ultimata, secondo quanto riportato di recente. Il motivo – stando a quanto riportato da John Rocha su X – sarebbe perché i Marvel Studios non hanno ancora concluso gli accordi con tutti gli attori che vogliono far apparire nel film. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che ci siano diversi X-Men dell’era Fox che non hanno ancora firmato ma sono in trattativa per tornare, tra cui Halle Berry.

Tra chi si vocifera che potrebbe tornare c’è anche Chris Evans, il cui contratto con la Marvel è scaduto con Avengers: Endgame. Oltre a Evans e Berry, alla rivelazione del casting mancavano anche Mark Ruffalo e Jeremy Renner. Anche lo Star-Lord di Chris Pratt non è stato confermato, così come la nuova squadra di Guardiani guidata da Rocket. Mancano all’appello anche Hugh Jackman e Ryan Reynolds di Deadpool & Wolverine sono stati clamorosamente esclusi, così come i tre Spider-Man in carne e ossa, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Kevin Feige ha però recentemente confermato che il cast completo di Avengers: Doomsday non è stato rivelato nella sua interezza durante la livestream, per cui è certo che ulteriori nomi si aggiungeranno al cast, resta solo da scoprire quando questi ulteriori annunci verranno fatti. Per il momento, sappiamo che le riprese stanno procedendo a Londra, con l’intenzione di evitare quanto più possibile spoiler e fughe di notizie.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).