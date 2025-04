9-1-1: Nashville, il cast, la storia e tutto quello che sappiamo

Il franchise 9-1-1 è destinato ad ampliarsi con un nuovo spin-off, e ci sono già tantissimi dettagli entusiasmanti sulla stagione di debutto di 9-1-1: Nashville. Sviluppato inizialmente per la Fox da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, l’originale 9-1-1 è andato in onda per quasi un decennio ed è persino sopravvissuto al passaggio alla ABC. Il concept del franchise è piuttosto semplice e segue le vicende di poliziotti, vigili del fuoco e personale medico che rispondono alle emergenze più gravi che sconvolgono la loro città. La serie originale è ambientata a Los Angeles; il primo spin-off è stato ambientato in Texas, mentre ora Nashville si trasferisce nella capitale del Tennessee.

L’aggiunta di Nashville è una sorta di mossa laterale per il franchise, dato che la sua apparizione segue la fine di 9-1-1: Lone Star. Lo spin-off originale è andato in onda nel 2025, anche se la serie originale sembra andare forte, dato che si avvicina presto alla sua decima stagione. Nashville è una destinazione nuova e piuttosto insolita per il genere procedurale, dato che la maggior parte delle serie sui primi soccorritori sono ambientate in grandi metropoli come New York, Los Angeles o Chicago. La prima stagione di 9-1-1: Nashville è in arrivo e apre un nuovo entusiasmante capitolo per il franchise.

Ultime notizie su 9-1-1: Nashville

Sulla scia del casting di Chris O’Donnel come protagonista della serie, le ultime notizie confermano che 9-1-1: Nashville ha trovato la sua seconda star. Forse meglio conosciuta per il suo ruolo in Grey’s Anatomy nei panni della dottoressa Arizona Robbins, Jessica Capshaw interpreterà un ruolo ricorrente nella prossima serie spin-off di Nashville. Sebbene il suo personaggio non sia ancora stato rivelato, Capshaw interpreterà la moglie del capitano Don Sharpe, interpretato da O’Donnell, e la madre di un altro personaggio principale, Ryan, che non è ancora stato scritturato.

I personaggi di Nashville, finora, sembrano stranamente simili ai protagonisti della serie Lone Star, recentemente cancellata.

Questo casting suggerisce che 9-1-1: Nashville metterà chiaramente al centro la famiglia dei personaggi principali, intrecciando le loro vite professionali e personali. I personaggi di Nashville, finora, sembrano stranamente simili ai protagonisti della serie Lone Star, recentemente cancellata, e resta da vedere come il nuovo spin-off riuscirà a differenziarsi.

9-1-1: Nashville è confermato

ABC ha ordinato la prima stagione per il 2025

Anche se il primo spin-off di 9-1-1 sta tramontando, un altro è sorto quasi immediatamente per prendere il suo posto. ABC ha annunciato lo sviluppo di 9-1-1: Nashville nel febbraio 2025, ed è chiaro che il network spera di portarlo sul piccolo schermo il prima possibile. Nashville farà parte della stagione 2025-2026 della ABC, anche se non è chiaro se debutterà in autunno o se sarà un’aggiunta di metà stagione.

Gran parte del personale dietro le quinte della nuova serie proviene dalla precedente serie 9-1-1, con Ryan Murphy, Tim Minear e 9-1-1: Lone Star showrunner Rashad Raisani nel ruolo di sceneggiatori e produttori esecutivi. Anche il co-creatore del franchise Brad Falchuk e la star di 9-1-1 Angela Bassett saranno produttori esecutivi. I dettagli sulla produzione dovrebbero arrivare presto, soprattutto se la ABC spera di mandare in onda la serie nella prossima stagione.

9-1-1: Nashville – Dettagli sul cast

Chris O’Donnell sarà il protagonista

Finora, solo pochi nomi sono stati associati a 9-1-1: Nashville, e NCIS: Los Angeles star Chris O’Donnell è stato il primo ad unirsi al cast. O’Donnell sarà il protagonista nel ruolo del capitano Don Sharpe, responsabile della caserma dei pompieri più trafficata di Nashville. Il personaggio è descritto come un uomo di famiglia appassionato e un cavaliere di rodeo che nasconde alcuni segreti che gli causeranno problemi durante tutta la serie. Un dettaglio interessante sul cast è che anche il figlio di Sharpe lavorerà nella caserma dei pompieri, il che apre le porte a un dramma avvincente quando la sua vita lavorativa e quella familiare entreranno in collisione.

Poche settimane dopo la scelta di O’Donnell, la star di Grey’s Anatomy Jessica Capshaw è stata scelta per interpretare il ruolo della moglie di Sharpe. Molti dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati definiti, compreso il nome, ma anche lei è madre di un personaggio non ancora scritturato, Ryan. Si presume che Ryan sia il figlio che lavora con il capitano Sharpe nella caserma dei pompieri, ed è descritto come un ruolo principale. Il resto del cast sarà probabilmente composto dalla squadra di Sharpe e dagli altri primi soccorritori che lavorano nella caserma dei pompieri.

Dettagli sulla trama di 9-1-1: Nashville

La capitale del Tennessee è teatro di numerose emergenze gravi

La stessa Nashville offre alcuni indizi su ciò che potrebbe accadere, essendo nota per la sua vivace vita notturna e le sue radici nella musica country.

Per ora si sa poco della trama di 9-1-1: Nashville, ma non è difficile immaginare cosa succederà quando la serie arriverà finalmente sulla ABC. Come i suoi predecessori, la maggior parte delle storie della serie avrà a che fare con emergenze mortali che spingeranno i primi soccorritori al limite. Tuttavia, la serie 9-1-1 è unica perché queste emergenze sono spesso esagerate e oltraggiose. La stessa Nashville offre alcuni indizi su ciò che potrebbe accadere, essendo nota per la sua vivace scena festaiola e le sue radici nella musica country.

Con così tanti turisti che arrivano nella Città della Musica per scatenarsi, i vigili del fuoco e i paramedici avranno il loro bel da fare per tenerli lontani dal pericolo. Inoltre, Nashville è particolarmente soggetta a eventi meteorologici di grande entità come i tornado, e la storia della città è costellata di gravi disastri causati da violente tempeste. A livello più personale, 9-1-1: Nashville si sta già preparando al successo introducendo il capitano Sharpe e i suoi forti legami familiari che potrebbero entrare in conflitto con il suo lavoro.