Black Doves, l’organizzazione di spionaggio spiegata nel dettaglio

La Helen Webb di Keira Knightley è un’agente segreto dell’organizzazione spionistica nota come Black Doves nella serie di spionaggio Black Doves di Netflix. Creata da Joe Barton (The Lazarus Project, Giri/Haji), Black Doves è stata accolta da critiche eccezionali, guadagnando un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes alla data di uscita del 5 dicembre 2024. La Knightley (Espiazione, Pirati dei Caraibi) guida il cast di Black Doves insieme a Ben Whishaw, noto per aver interpretato Q negli ultimi tre film di James Bond di Daniel Craig. Black Doves si avvale anche di un cast di supporto stellare, che comprende la Reed di Sarah Lancashire, la Lenny di Kathryn Hunter, la Williams di Ella Lily Hyland e il Michael di Omari Douglas.

Black Doves segue il ruolo della Knightley, Helen Webb, moglie amorevole e solidale del Wallace Webb di Andrew Buchan, un importante politico britannico. Webb è anche un agente segreto che lavora per la misteriosa organizzazione segreta di spionaggio nota come Black Doves, di cui la signora Reed è a capo. Reed affronta Helen per una relazione che lei aveva con un funzionario pubblico di nome Jason (Andrew Koji), che è stato scioccamente ucciso in un parco da una lunga distanza. Sospettando che Helen possa trovarsi nei guai con una potente cospirazione criminale, Reed arruola un fidato agente di nome Sam Young (Whishaw) per aiutare Helen a sventare le minacce alla sua vita e alla sua famiglia. Tutti i 6 episodi della stagione 1 di Black Doves sono disponibili in streaming su Netflix.

Powered by

Chi sono le spie di Black Doves e perché vengono reclutate

Le Colombe Nere sono un’agenzia apparentemente esclusiva femminile di agenti sotto copertura nel Regno Unito. Helen Webb viene presentata come una delle migliori agenti della Black Dove, che ha una delle maggiori responsabilità in quanto moglie di un importante politico britannico. Helen Webb era Helen Dawson prima di incontrare e sposare l’ideologico ministro conservatore della Difesa, Wallace Webb. Prima di unirsi alle Colombe Nere, si faceva chiamare Daisy Bradshaw, anche se la leader delle Colombe Nere, la signora Reed, sospettava che Daisy non fosse il suo vero nome fin dal primo incontro tra i due personaggi.

Non è chiaro da quanto tempo le Colombe Nere siano state fondate e chi le abbia fondate, un aspetto che la seconda stagione di Black Doves farebbe bene a esplorare. Nel corso delle sei puntate della prima stagione, Helen viene a conoscenza di almeno un altro agente delle Colombe Nere che si fa chiamare Dani. Il lavoro di copertura di Dani è lavorare come assistente di Wallace nel governo britannico. Helen la nota da lontano e Dani alla fine rivela di essere una colomba nera incaricata da Reed di monitorare i movimenti di Helen. Anche la babysitter di Helen si rivela essere una recluta della Colomba Nera alla fine della prima stagione di Black Doves.

Per chi lavorano le Colombe Nere

Le Colombe Nere sono un’agenzia capitalistica, il che significa che non hanno particolari legami nazionalistici e non fanno parte di alcun ramo del governo. Questo permette loro di essere ingaggiati da qualsiasi gruppo o persona di interesse nazionale o ideologico ed elimina ogni devota fedeltà alla Gran Bretagna, anche se la loro sede è a Londra. Come assassini a pagamento, le Colombe Nere offrono le loro risorse al miglior offerente e non mantengono alcuna lealtà nei confronti di alcun Paese. Come Reed spiega a Daisy/Helen durante la loro conversazione introduttiva, le Colombe Nere sono spie che estraggono informazioni e le vendono per ottenere il massimo profitto.

Il ruolo della signora Reed nell’organizzazione delle Colombe Nere spiegato

Helen è l’agente principale delle Colombe Nere nella prima stagione della serie, insieme alla signora Reed, il cui background non viene minimamente discusso. Reed è uno dei capi delle Colombe Nere ed è il principale punto di contatto per l’organizzazione. Anche se potrebbero esserci figure autorevoli che lavorano dietro le quinte per organizzare accordi e logistica, non sono state rivelate o accennate nella stagione 1 di Black Doves. Sembra che la maggior parte dei contratti e dei reclutamenti con sede a Londra richiedano il timbro di approvazione della signora Reed prima di entrare in vigore. Anche la struttura specifica dei pagamenti di Black Doves non viene discussa, ma è probabile che la signora Reed prenda una percentuale considerevole di ogni lavoro.

In base alla rappresentazione di Netflix, la signora Reed sembra essere un membro di alto rango delle Colombe Nere che veglia su Helen, ma certamente non è l’unica. “Ai piani alti delle Colombe Nere, l’enigmatica Reed è la burattinaia ed è sempre un passo avanti a tutti gli altri. Come Helen, la sua bussola morale è distorta e alla fine cerca di fare più soldi possibili vendendo segreti al miglior offerente, buono o cattivo che sia” (via Netflix). La signora Reed ha una chiara qualità materna, che funziona bene per Helen, che nella serie non ha una famiglia conosciuta oltre a una sorellastra imprigionata che ha ucciso il suo patrigno.

Perché le spie si chiamano Black Doves (colombe nere)

Non sembra esserci un chiaro simbolismo o un’ispirazione diretta per il nome dell’organizzazione Black Doves. Il termine “Black” si riferisce probabilmente allo scopo e alla funzione “Black Ops” dell’agenzia, la cui esistenza è un segreto assoluto, noto solo ai più alti circoli politici e criminali. La funzione principale di un’agenzia di operazioni segrete è quella di estrarre informazioni in segreto, per cui nel caso delle Colombe Nere la cosa è confermata. Le colombe hanno varie forme di simbolismo in molti contesti diversi. Le “tortore” citate nella canzone “Twelve Days of Christmas” si adattano al tema natalizio della prima stagione. Le colombe hanno anche una connotazione spirituale e femminile.

Le Colombe Nere si basano su un’organizzazione di spionaggio reale?

Le Colombe Nere non si basano direttamente su un gruppo di spionaggio reale. Tuttavia, il creatore Joe Barton ha recentemente parlato della sua ispirazione per la serie con RadioTimes. “Avevo letto anche di quei poliziotti spia, quei ragazzi, che si erano infiltrati in un gruppo ambientalista e avevano finito per avere dei figli con esso. Una storia davvero orribile, molto più cupa di questa. Ma ho pensato: “Ok, quell’idea, quell’inganno di avere un finto matrimonio che dura anni e anni e anni e poi sparisce”. Questo è stato davvero parte, credo, dell’ispirazione per il film”.

Barton si è ispirato a una storia vera quando ha creato Black Doves, ma nessuno dei personaggi della serie è basato su persone specifiche. Parte dello scandalo reale si basava sulla natura non etica delle spie reali che si sposavano e avevano figli con i loro obiettivi per migliorare la loro copertura. Questo è esattamente ciò che Helen Webb fa con Wallace in Black Doves e ciò che scopre che Jason ha fatto con lei come agente sotto copertura dell’MI5. Poiché questi scandali spionistici reali si sono verificati in Inghilterra meno di quindici anni fa, alcuni spettatori potrebbero vedere i collegamenti concettuali e fondamentali in Black Doves.

LEGGI ANCHE: Black Doves è una storia vera e un’organizzazione segreta reale? Helen Webb è basata su una vera spia?