Clayface: secondo alcune voci il film di Mike Flanagan sta andando avanti presso i DC Studios

L’anno scorso, un’agenzia di stampa ha riferito che il regista di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep, Mike Flanagan, aveva proposto ai responsabili dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, di realizzare un film su Clayface , e ora si dice che il progetto stia andando avanti.

Secondo Daniel Richtman, Flanagan ha completato la sceneggiatura e le riprese sono previste per la prossima primavera. Flanagan ha dichiarato in passato di voler partecipare a un progetto su Clayface, descrivendo il suo ipotetico film come un “horror/thriller/tragedia a sé stante”. I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma a quanto si sa, l’idea di Flanagan reimmagina il personaggio come un bravo ragazzo.

Anche il Cavaliere Apocalittico di Next Point News (fonte rivelatasi attendibile) ha dato il suo contributo con quanto segue.

To be clear, Flanagan only wrote Clayface. He will not direct due to his Exorcist film which has conflicting dates https://t.co/NtGBGwHMsk — Apocalyptic Horseman (@ApocHorseman) November 22, 2024

Non sappiamo se il film su Clayface farà parte del DCU o del Bat-Verse/Epic Crime Saga di Matt Reeves, ma abbiamo sentito che il cattivo potrebbe comparire anche in The Batman – Parte II.

Non abbiamo idea di come un personaggio come Clayface possa entrare a far parte dell’interpretazione relativamente terra-terra del mondo del Cavaliere Oscuro di Reeves, ma supponiamo che le sue abilità di mutaforma verrebbero abbandonate e Basil Karlo (se questa è la versione del personaggio che verrà scelta) verrebbe significativamente reimmaginato.

È interessante notare che Alan Tudyk ha recentemente rivelato che doppierà Clayface nella serie animata Creature Commandos di James Gunn.

Per quanto riguarda The Batman Part II, THR ha recentemente indicato che il film potrebbe subire un altro ritardo, ma per ora le riprese dovrebbero iniziare l’anno prossimo. Vale la pena notare che il co-sceneggiatore Mattson Tomlin ha recentemente dichiarato che le riprese inizieranno nel 2025 e i suoi commenti suggeriscono che il sequel varrà la pena di aspettare.

“Si girerà l’anno prossimo. Ci stiamo preparando, e dirò che l’asticella non potrebbe essere più alta ”, ha detto Tomlin a ScreenRant.

“È il sequel del primo ”, ha continuato. “Ma anche Matt [Reeves] è come nessun altro. Nei cinque anni in cui ho lavorato con lui così da vicino, ho cercato di assorbire da lui quanto più umanamente possibile, e sono così grato per il tempo che riesco a trascorrere con lui, perché è un vero artista che opera in un mondo in cui a volte l’arte non riesce a fiorire, e sta cercando di fare qualcosa che conta davvero. Quindi, poter partecipare a questo viaggio e far parte di questo processo è davvero incredibile e straordinario. Sono entusiasta del film”.

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma si prevede che tutti i personaggi del primo film (che sono sopravvissuti) torneranno, insieme ad alcuni personaggi di The Penguin. Si dice anche che potrebbero essere introdotti sia il Dr. Tommy Elliot/Hush che Dick Grayson/Robin.