I sette quadranti di Agatha Christie: guida al cast e ai protagonisti

L’alta società di I sette quadranti di Agatha Christie è piena di volti affascinanti — e uno di loro è un assassino.

Nel nuovo adattamento del romanzo di Christie del 1929 I sette quadranti di Agatha Christie, Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) viene trascinata in una cospirazione sempre più ampia, e nessuno è al sicuro. Tutto ha inizio con un semplice scherzo, ma ora le persone cominciano a essere trovate morte. Bundle può sembrare un’investigatrice improbabile, ma deve svelare il mistero prima che sia troppo tardi.

Per lo sceneggiatore Chris Chibnall (Doctor Who, Broadchurch), l’opportunità di adattare un romanzo sottovalutato di Christie era irresistibile. Ma il vero punto di forza di I sette quadranti di Agatha Christie è la sua eroina. Ogni storia investigativa ha bisogno del suo cast di sospettati, e Bundle ne ha parecchi con cui confrontarsi, dagli amici benestanti fino alla polizia stessa. «Che cast!» ha detto Chibnall. «Volevamo attori eccezionali per ogni ruolo, e siamo stati davvero fortunati a trovarli».

Ecco tutti i protagonisti di I sette quadranti di Agatha Christie e i rispettivi interpreti:

Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Lady Eileen “Bundle” Brent

Lady Eileen è la padrona di casa di Chimneys, una giovane donna vivace e intelligente che mal sopporta le costrizioni dell’alta società. Quando un’amica viene trovata morta, si tuffa nel mondo della criminalità.

McKenna-Bruce ha vinto il BAFTA Rising Star Award per la sua interpretazione in How to Have Sex. È apparsa anche in film come The Fourth Kind, The Fence e Kindling, e in serie televisive tra cui EastEnders, Tracy Beaker Returns, The Dumping Ground e Vampire Academy. Prossimamente interpreterà Maureen Starkey nei film sui Beatles diretti da Sam Mendes.

Helena Bonham Carter nel ruolo di Lady Caterham

Lady Caterham è la madre casalinga di Bundle. Ama sua figlia, ma non condivide fino in fondo la sua passione per la vita sociale.

Helena Bonham Carter è stata candidata a due Premi Oscar, una volta come miglior attrice per Le ali della colomba e una come miglior attrice non protagonista per Il discorso del re. Ha inoltre vinto due Screen Actors Guild Awards come parte del cast di The Crown. Tra i suoi film figurano Fight Club, Camera con vista, la saga di Harry Potter, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Enola Holmes, La fabbrica di cioccolato, Big Fish e Les Misérables.

Martin Freeman nel ruolo del sovrintendente Battle

Il sovrintendente Battle fa parte della lunga schiera di investigatori creati da Christie, insieme a Miss Marple ed Hercule Poirot; ha persino incontrato Poirot nel romanzo Carte in tavola del 1936. In Agatha Christie’s Seven Dials, cerca di risolvere il caso a modo suo, anche se Bundle continua a intralciarlo.

Martin Freeman non è nuovo ai gialli, dopo aver interpretato John Watson accanto allo Sherlock di Benedict Cumberbatch nell’omonima serie. Ha vinto un Primetime Emmy Award per quel ruolo ed è stato candidato per la prima stagione di Fargo. Altri lavori includono la trilogia de Lo Hobbit, The Office (versione britannica), Guida galattica per autostoppisti, Black Panther, The World’s End, Secret Invasion e Love Actually.

Edward Bluemel nel ruolo di Jimmy Thesiger

Jimmy è uno scapolo del posto che affianca Bundle nelle indagini. È un libertino, ma affascinante.

Bluemel ha interpretato l’agente dell’MI6 Hugo in Killing Eve. Tra gli altri ruoli figurano Persuasion, My Lady Jane, How to Build a Girl, A Discovery of Witches, Sex Education e Brave New World.

Nabhaan Rizwan nel ruolo di Ronnie Devereux

Ronnie è un invitato alla festa di Chimneys la notte dell’omicidio e un dipendente del Ministero degli Esteri. È un caro amico di Gerry Wade ed è anche un pessimo ballerino, come si vede nella scena iniziale della festa.

Rizwan ha interpretato il dio della festa Dioniso in KAOS. Tra gli altri lavori figurano 1917, Mogul Mowgli, The Accident, Informer, Station Eleven, Juice e Industry.

Corey Mylchreest nel ruolo di Gerry Wade

Wade è un altro coetaneo di Bundle e un dipendente del Ministero degli Esteri. È anche uno degli ospiti a Chimneys la notte dell’omicidio. Mylchreest ha interpretato re Giorgio III in Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Altri ruoli includono My Oxford Year, Hostage, The Sandman e Daddy Issues.

Ella-Rae Smith nel ruolo di Loraine Wade

Loraine è la sorella di Gerry. Ben presto viene coinvolta nelle indagini di Bundle e Jimmy, che le piaccia o no.

Smith ha recitato nella serie della BBC Clique nel ruolo di Phoebe. Altri lavori includono Into the Badlands, Fast & Furious – Hobbs & Shaw, The Stranger, The Commuter e Foundation.

Hughie O’Donnell nel ruolo di Bill Eversleigh

Bill è un dipendente del Ministero degli Esteri e amico di Bundle. Si ritrova coinvolto nella sua indagine perché era presente anche lui la notte della tragica festa di Chimneys.

O’Donnell ha debuttato al cinema in Fight or Flight accanto a Josh Hartnett.

Alex Macqueen nel ruolo di George Lomax

George Lomax è il pomposo capo del Ministero degli Esteri, un fanfarone senza pari.

Macqueen ha interpretato il consulente “visionario” del primo ministro, Julius Nicholson, in The Thick of It. Altri ruoli includono Peaky Blinders, Black Mirror, The Inbetweeners, Downton Abbey: Una nuova era, In the Loop, Slow West e All Is True.

Iain Glen nel ruolo di Lord Caterham

Lord Caterham è il padre defunto di Bundle, morto sul continente in circostanze sospette.

Glen ha interpretato il cavaliere devoto Jorah Mormont in Game of Thrones. Altri lavori includono Silo, Resident Evil, Jack Taylor, Lara Croft: Tomb Raider, Titans, Downton Abbey e The Rig.

Altri membri del cast includono: