Kathryn Hahn ha spiegato come il finale di Agatha All Along sia diverso da quello di altri show Marvel

Agatha All Along si è conclusa in modo diverso dalle altre serie del MCU e ora la amo ancora di più dopo la spiegazione di Kathryn Hahn. Agatha All Along ha ricevuto ampi consensi dopo aver fornito una delle storie più uniche e toccanti del MCU. Il finale di Agatha All Along ha umanizzato Agatha senza riformarla completamente, permettendole di continuare a essere uno dei personaggi più complessi e moralmente grigi del MCU. Sebbene Agatha sembri ancora piuttosto spietata riguardo alle innumerevoli morti che ha causato nel corso della sua lunga vita, trovo difficile disprezzarla dopo la sequenza di flashback dell’episodio 9 di Agatha All Along.

Il finale ha finalmente approfondito il passato di Agatha e il suo rapporto d’amore con il figlio Nicholas Scratch, dopo che per diversi episodi si era accennato a un nefasto scambio della sua vita con la Darkhold. La verità è stata molto più straziante: Agatha accarezza il figlio fin dall’infanzia dopo aver implorato Rio Vidal/Morte di evitare di togliergli la vita alla nascita in cambio della vita di innumerevoli streghe, culminando nella sua morte all’età di sei anni. Si trattava di una storia tragica che sembrava insolitamente collocata proprio alla fine della serie, ma credo che Kathryn Hahn abbia ragione a esserne orgogliosa.

Come il finale di Agatha All Along è diverso da quello degli altri show Marvel: ecco spiegato

L’episodio 9 di Agatha All Along sembra più un epilogo che un finale. L’episodio 8 di Agatha All Along ha più i tratti del finale, con una battaglia finale contro un arcicattivo seguita da alcuni minuti in cui si chiudono i fili lasciati in sospeso e si riflette – ma in realtà si trattava del penultimo episodio. Il periodo di riflessione ha avuto invece lo spazio di un intero finale, molto più lento. Questo finale ha fatto luce sulle azioni di Agatha, costringendo il pubblico a contestualizzarle retrospettivamente dopo la sua morte. Kathryn Hahn ha recentemente parlato con LA Times del finale sovversivo dello show, dichiarando:

“Ma so quanto ne siamo orgogliosi e quanto sia stato sovversivo e radicale avere un finale, soprattutto per un grande show della Marvel, così piccolo e tenero e con questo piccolo cuore pulsante”.

Anche la showrunner della serie, Jac Schaeffer, ha commentato di recente, in un’intervista a The Direct, come sia riuscita a realizzare questo finale insolitamente attenuato. Ha dichiarato che l’episodio è stato reso necessario dalla battuta di Billy Maximoff “È così che è morto Nicky?”, lasciando in sospeso una domanda che doveva trovare risposta. Questa decisione ha permesso ad Agatha All Along di rimanere rispettabilmente unico fino alla fine, il che è un risultato notevole per un franchise che ha una lunga storia di sequenze familiari.

Agatha All Along ha realizzato un diverso tipo di finale Marvel

Quasi tutti gli show del MCU finiscono con un botto. Persino la serie prequel di Agatha All Along (e il primo show che si è unito ufficialmente alla linea temporale principale del MCU), WandaVision, è culminata in una battaglia dalle mille sfaccettature a cui ha preso parte la stessa Agatha. Quando non sono necessarie battaglie, come nel caso di Loki, la serie si conclude comunque con un’ambientazione strabiliante, come l’incontro con Colui che resta nella Cittadella alla Fine del Tempo e la presa di posto di Loki come Dio delle Storie rispettivamente nelle stagioni 1 e 2.

She-Hulk: Attorney at Law, invece, si è concesso un finale decisamente fuori dalle righe che ha visto Jennifer Walters rompere la quarta parete e stravolgere completamente la sequenza finale. Ciononostante, si trattava comunque di una rissa di massa tra Hulk, anche se è stata ritrattata pochi istanti dopo. La maggior parte dell’azione vista nel finale di Agatha All Along si è verificata durante l’inutile follia omicida di Agatha e il tentativo di Billy di mandare il suo fantasma nell’aldilà, nessuno dei quali è all’altezza della battaglia con la Morte stessa. Lady Morte è una delle entità più potenti introdotte nel MCU e non avrebbe mai potuto essere sconfitta da Agatha e Billy.

Con queste premesse, Agatha All Along è sembrato più un’istantanea di Avengers: Endgame‘, una sequenza finale dalle mille sfaccettature. Il finale della Saga dell’Infinito ha trascorso 20 minuti a riflettere sugli effetti dell’arcicattiveria di Thanos e sull’eredità degli eroi perduti, proprio come la sequenza flashback dell’episodio 9 di Agatha All Along ha fatto per Agatha. Sono felice che sia riuscita ad andare in porto, e le recensioni ora elogiano la serie perché sembra una boccata d’aria fresca – qualcosa che la Marvel potrebbe prendere in considerazione in futuro.

Agatha All Along dimostra che la Marvel ha bisogno di rompere le proprie tradizioni

Negli ultimi 16 anni, il MCU si è guadagnato la reputazione di affidarsi a tropi familiari. So di non essere l’unico a desiderare che i Marvel Studios si assumano rischi maggiori e più frequenti, visto che molti di quelli che hanno preso finora hanno dato i loro frutti. Werewolf By Night, per esempio, è stato un’introduzione decisamente fuori dalle righe per il personaggio principale e il suo compagno, Man-Thing. Più di recente, Deadpool & Wolverine non si è sottratto al rating R ed è diventato il film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi.

Produzioni di stampo artigianale come Secret Invasion, tuttavia, dimostrano come l’approccio tradizionale della Marvel sia ora ironicamente più rischioso. Il suo stesso finale è andato contro il tono che la serie stava cercando di raggiungere come thriller di spionaggio, culminando in un combattimento in CGI tra due avversari di pari livello con una litania di superpoteri. Agatha All Along, in confronto, ha mantenuto il suo tono per tutto il tempo e ha fornito una narrazione molto più avvincente con un budget molto più ridotto. In breve, Marvel, mi piacerebbe vedere di più di questo.

