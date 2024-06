The Acolyte infrange la strana regola di George Lucas sui Wookiees

Continuando ad avventurarci nel canone di Star Wars con la nuova serie The Acolyte dell’Alta Repubblica, abbiamo ottenuto uno sguardo più profondo e introspettivo sull’Ordine Jedi del passato. Nel corso degli anni, abbiamo visto una vasta gamma di razze diverse nell’universo di Star Wars diventare membri dell’Ordine Jedi.

Da Mon Calamari e Twi’lek a Togrutas e alla specie senza nome del Maestro Yoda, praticamente ogni essere senziente nel canone di Star Wars potrebbe essere un Jedi. Ne L’accolito, ci è stato persino presentato un nuovo Jedi di nome Kelnacca (Joonas Suotamo), un Wookiee che conosce bene la Forza. Ma sapevate che George Lucas detestava il concetto di Jedi Wookiee? In qualche modo, anche questo non ha impedito al franchise di evolversi con l’idea.

George Lucas disse originariamente “no” ai Wookiee Jedi

Il canone di Star Wars è sempre stato un po’ confuso. Dalle rielaborazioni di George Lucas della trilogia originale – che ci hanno fatto chiedere se Han Solo (Harrison Ford) o Greedo (Paul Blake) avessero davvero sparato per primi – alla Disney che ha salvato retroattivamente l’Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) da una morte certa, a volte è difficile sapere cosa sia vero (o forse una parola migliore sarebbe “ufficiale”) nel mondo di Star Wars.

Ma c’è una cosa su cui George Lucas sarebbe stato molto chiaro quando si trattava di materiale derivato da Star Wars: non voleva vedere Chewbacca brandire una spada laser. Inoltre, non voleva vedere nessun Wookiee usare la Forza come faceva Luke Skywalker (Mark Hamill) sullo schermo. Gli Wookiee, a differenza di altre specie intercambiabili in Star Wars, erano distinti nella loro funzione. Nella mente di Lucas, gli Wookiee non erano adatti ai Jedi.

Secondo Wookieepedia, il cacciatore di taglie Wookiee Hanharr avrebbe dovuto essere un Jedi Oscuro nel videogioco Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ma Lucas ha deciso di non accettare l’idea. Sulla stessa linea, l’editore della Dark Horse Comics e autore della serie del Consiglio Jedi, Randy Stadley, ha spiegato che, secondo Lucasfilm, “ci sono alcune specie che, a quanto pare, non hanno la capacità di usare la Forza o che non hanno la sottigliezza di pensiero necessaria per l’addestramento Jedi”.

Gli Wookiee sono stati inclusi tra questi gruppi, che, come nota Stadley, comprendono anche Tusken Raider e Vulptereen. Anche gli Ewok – che avevano sostituito gli Wookiee nella battaglia finale per Endor alla fine de Il ritorno dello Jedi – non avevano il giusto tipo di intelligenza emotiva per saldare la Forza. Un articolo di Star Wars Insider, ora cancellato, ha inoltre rivelato che questo decreto fu emanato da Lucas dopo l’uscita della trilogia di romanzi Dark Nest (ambientata 35 anni dopo Una nuova speranza) nel 2005 (via Inverse).

È difficile dire esattamente perché Lucas fosse così contrario ai Wookiee Jedi. Da un lato, potrebbe essere che, in quanto creatore del concetto di Wookiee, Lucas abbia sempre pensato che avessero un’altra funzione all’interno dell’universo di Star Wars. Dopo tutto, non tutti i personaggi o le razze di Star Wars sono o dovrebbero essere associati all’Ordine Jedi. In quanto sognatore originale, nessuno tranne Lucas avrebbe avuto il diritto di prendere una decisione del genere. Forse, dopo la tragedia di Star Wars Holiday Special, Lucas non voleva che i Wookiee fossero rivisitati, a parte Chewbacca (Peter Mayhew)? A questo punto non lo sappiamo, ma nonostante la sua regola di non far diventare gli Wookiees Cavalieri Jedi, il mondo di Star Wars aveva altre idee.

L’Universo espanso di Star Wars originale aveva la sua buona dose di Wookiee Jedi

Prima ancora che la regola di Lucas fosse messa in atto, esistevano già dei Wookiee Jedi all’interno del canone di Star Wars. Ora, ciò che costituisce il canone è sempre stato oggetto di dibattito tra i fan di Star Wars. Per alcuni, tutto ciò che ha il marchio Star Wars è considerato canonico, a meno che non contraddica palesemente altri canoni stabiliti. Per altri, è tutto ciò a cui George Lucas stesso ha lavorato (e solo quello).

A tutt’oggi, ci sono persino disaccordi sul fatto che l’Universo Espanso originale (ora ri-brandizzato come Star Wars Legends) sia più canonico delle attuali avventure di Star Wars prodotte dalla Disney. Naturalmente, Star Wars è ancora un’opera di fantasia, quindi qualsiasi dibattito sul “canone” è un punto irrilevante, ma non si può negare che il concetto di Wookiee Jedi esisteva già da molto tempo prima della famigerata regola di Lucas.

Per cominciare, personaggi dell’UE come Lowbacca, nipote di Chewie, si sono uniti all’Ordine Jedi di Luke dopo la caduta dell’Impero. La sua prima apparizione risale al 1995 nel romanzo della leggenda di Dune, Kevin J. Anderson, Young Jedi Knights: Eredi della Forza, che rimane tuttora uno dei personaggi più amati dai fan.

Tyvokka era un altro Maestro Jedi Wookiee, famoso per aver addestrato Plo Koon, un Maestro Jedi che ha servito durante le Guerre dei Cloni. È apparso per la prima volta nella serie Star Wars di Dark Horse alla fine degli anni ’90 e ancora oggi è considerato in qualche modo canonico nell’era Disney. Allo stesso modo, la campagna di gioco di ruolo Living Force di Wizards of the Coast ha introdotto il Kirlocca, sensibile alla Forza, nel 2001. Anche se Lucas sperava di evitare che altri Wookiee diventassero Jedi, i suoi sforzi non furono privi di errori.

Questo ha portato alla creazione di personaggi Wookiee come Ruhr anche dopo l’entrata in vigore della regola di Lucas. Ruhr, apparso per la prima volta in un numero del 2012 della serie a fumetti Dawn of the Jedi di Dark Horse (una storia che si svolge oltre 20.000 anni prima di Una nuova speranza), era un membro affermato dell’Ordine Je’daii (un antico precursore dell’Ordine Jedi) e aveva un forte legame con la Forza. Non sorprende quindi che lo stesso Lucas abbia finito per fare marcia indietro sulla sua regola originale degli Wookiee, aprendo la porta a progetti come L’Accolito per fare un giorno lo stesso.

The Acolyte e The Clone Wars hanno ufficialmente introdotto i Wookiee Jedi nel canone di Star Wars

Nell’esplosiva quinta stagione della serie animata The Clone Wars, un intero arco è incentrato su un gruppo di giovani Jedi che si riuniscono per costruire le proprie spade laser. Si tratta di una pratica comune nella tradizione di Star Wars, che prevede che un padawan trovi il proprio cristallo kyber per alimentare l’arma. In “The Gathering” viene presentato uno di questi padawan, un giovane Wookiee di nome Gungi.

Dato che Lucas stesso ha prodotto e supervisionato The Clone Wars, questa non può essere considerata una semplice svista. Inoltre, questo episodio è stato trasmesso nel 2012, lo stesso anno in cui L’alba dello Jedi ha introdotto Ruhr nei fumetti della Dark Horse. Sembra che il creatore di Star Wars abbia cambiato idea, o almeno che abbia fatto scricchiolare la porta abbastanza da rendere questa occasione memorabile.

“Gungi era una rarità, dato che i Wookiee non trovano spesso posto nell’Ordine Jedi”, ha scritto Dana Jennings per il sito ufficiale di Star Wars, ed è vero. Gungi è l’unico Wookiee Jedi che vediamo nel corso di The Clone Wars, probabilmente perché Lucas ha messo il veto su qualsiasi altra possibilità di creature dall’aspetto di un Bigfoot che brandiscono spade laser.

Sebbene progetti come L’alba dello Jedi e personaggi come Lowbacca siano stati apparentemente cancellati dal canone di Star Wars, Star Wars della Disney ha comunque incluso The Clone Wars come parte del suo universo in continua crescita e degli eventi ufficiali canonizzati. Questo significa che lo status di Gungi come Jedi è ancora più unico nella sua razza, dato che ora ci sono meno Jedi Wookiee in Star Wars che mai.

L’introduzione di Kelnacca (interpretato da Suotamo, che ha contribuito a interpretare Chewbacca sia nella trilogia sequel che in Solo) ne The Acolyte non fa che espandere ulteriormente questo universo. Naturalmente, quale momento migliore per introdurre un altro Jedi Wookiee se non l’epoca dell’Alta Repubblica, in cui l’Ordine Jedi era al suo apice? Francamente, abbiamo bisogno di altre “palle di pelo” con la spada laser. Anche se Kelnacca non è presente nell’Accolito per molto tempo (appare per la prima volta alla fine del secondo episodio, “Vendetta/Giustizia”), rimane uno dei pochi Jedi Wookiee in tutto Star Wars, e probabilmente uno dei più formidabili dell’intero Ordine. Questo è entusiasmante, da qualsiasi punto di vista lo si guardi.

George Lucas ha un legame personale con Chewbacca e con la razza Wookiee

I wookiee fanno parte di Star Wars fin dall’inizio, e anche prima. La parola “wookiee” appare per la prima volta nel film di fantascienza di Lucas THX 1138, quando un personaggio dice: “Credo di aver appena investito un wookiee sulla superstrada“. Sebbene la battuta sia stata pronunciata ad hoc, ha dato il via a qualcosa che alla fine è culminato con uno dei personaggi più riconoscibili della cultura pop. Prima che Guerre Stellari diventasse realtà, Lucas ebbe l’ispirazione di creare Chewbacca dopo che il suo stesso Alaskan Malamute, Indiana, fu scambiato per un umano mentre era in macchina con lui (sì, Indiana è anche l’omonimo di un certo “Indiana Jones“). Oggi li conosciamo semplicemente come Wookiees.

I Wookiees sono una parte importante della storia di Star Wars. Sono feroci, leali e possono essere terribilmente dolorosi (attenzione alle braccia). Sono anche grandi, imponenti e il tipo di personaggio che vorresti avere al tuo fianco piuttosto che contro. Non c’è da stupirsi che Lucas abbia incluso questa razza sfocata ne La vendetta dei Sith, dove l’intera gamma delle loro azioni di guerra è rappresentata in una spettacolare dimostrazione di forza e potenza. Anche se spesso si schierano con i Jedi, gli Wookiee sono raramente inseriti nell’Ordine stesso, quindi quando lo fanno, sembra che tutto sia possibile nel mondo di Star Wars.