Arcane: Ella Purnell non sapeva che la seconda stagione fosse l’ultima fino all’ultima sessione di registrazione: “Nessuno me l’ha detto”

Ella Purnell, la voce di Jinx in Arcane, non sapeva che la seconda stagione sarebbe stata l’ultima dello show fino alla sua ultima sessione di registrazione. La serie animata di successo di Netflix è diventata un successo dopo il suo debutto nel 2021. Ambientata nell’universo di League of Legends di Riot Games, la serie esplora le origini di campioni amatissimi come Jinx e Vi, descrivendo al contempo il conflitto crescente tra le città di Piltover e Zaun. Anche se si sperava in altre stagioni, i creatori Christian Linke e Alex Yee avevano sempre previsto che Arcane si concludesse con la stagione 2, concludendo il tumultuoso viaggio di Jinx e di sua sorella maggiore Vi.

A ScreenRant, presente al MegaCon, la Purnell ha rivelato di non essersi resa conto che la seconda stagione diArcane sarebbe stata l’ultima fino a tarda età. L’ex star di Yellowjackets, che ha dato vita all’energia caotica e volitiva di Jinx, ha spiegato di aver saputo della fine della serie solo poco prima della sua ultima sessione di registrazione vocale. Ecco i commenti della Purnell qui di seguito:

Beh, non sapevo se sarebbe finita. Nessuno me l’ha detto. Questo è vero. Fino a quando non ho letto il copione, cioè qualche giorno prima della mia ultima sessione di registrazione. Ho letto il copione e mi sono detto: “Cosa?”. Faremo un’altra stagione, giusto? Ho mandato un messaggio al mio agente e lui mi ha detto: “Oh, no, no, fammi controllare”. E poi mi ha detto: “Ok, allora è fatta. Non lo sapevo”.

Ma credo che la mia vita, la mia vita non sia cambiata davvero. Sai, abbiamo registrato per tanti anni ed è diverso con il doppiaggio, perché vai una volta al mese, più o meno per una sessione di quattro ore. Quindi ti dimentichi di quello che succede nel frattempo e hai bisogno di un po’ più di pressione. Quindi, sono decisamente entusiasta di tornare in cabina e ovviamente molto preoccupato. Ho dimenticato come fare tutto, ma questa cosa non viene mai meno. Sei sempre preoccupato di aver dimenticato come si recita. Ma poi, sì, si torna in pista.

Cosa significa l’esperienza su Arcana di Ella Purnell

L’imprevedibilità della produzione di Arcane

La sorpresa della Purnell di fronte alla conclusione di Arcane ci fa capire il dietro le quinte della natura imprevedibile delle produzioni animate. Poiché il lavoro di doppiaggio per l’animazione viene spesso registrato nel corso di diversi anni in sessioni sporadiche, gli attori non hanno sempre un quadro completo della traiettoria di un progetto se non a processo inoltrato. Alcuni attori possono registrare un’intera performance per una produzione animata prima di essere sostituiti o scartati del tutto. Tuttavia, la decisione di tenere nascosto il finale della serie, anche da uno dei personaggi principali di Arcane, ha probabilmente contribuito a preservare l’impatto della stagione finale e a prevenire potenziali fughe di notizie.

Nonostante la pluripremiata interpretazione di Jinx nel cast di Arcane, la Purnell non aveva alcuna esperienza di doppiaggio prima di ottenere il ruolo. Conosciuta per il suo lavoro in film come Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children di Tim Burton, l’animazione era un ambiente nuovo. Dopo il successo ottenuto in Arcane, la Purnell ha ampliato la sua carriera di doppiatrice con ruoli in altri progetti di animazione. È diventata una series regular in Star Trek: Prodigy, doppiando il personaggio di Gwyn per due stagioni e riprendendo il ruolo nel videogioco Star Trek Prodigy: Supernova. Inoltre, è apparsa brevemente nella seconda stagione di Invincible.