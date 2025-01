Daredevil: Born Again, ecco uno sguardo ad alta risoluzione alla tuta dell’Uomo Senza Paura

Marvel Studios ha ufficialmente rilasciato tre nuove immagini di Daredevil: Born Again. È probabile che le abbiate viste di recente pubblicate altrove con fastidiose filigrane posizionate in primo piano e al centro. Tuttavia, ora abbiamo le versioni ad alta risoluzione che potete esaminare attentamente.

La prima (qui) offre uno sguardo dettagliato al costume MCU dell’Uomo Senza Paura che non presenta ancora il classico logo “DD” sul petto dell’eroe. Il sito stampa della Disney conferma che è stata presa dal sesto episodio. La foto successiva (qui) mostra Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, alias il Kingpin del Crimine, ed è tratta dalla première. Così come quella (qui) di Matt Murdock accanto a Karen Page.

Queste immagini potrebbero annunciare l’arrivo atteso da tempo del primo trailer di Daredevil: Born Again. Dovrebbe uscire questo mese con la première del 4 marzo che si avvicina rapidamente, ma non si sa ancora esattamente quando uscirà. “La terza stagione era stata ben accolta e si erano già messi al lavoro sulla quarta stagione”, ha detto di recente Charlie Cox sui piani abbandonati per Daredevil su Netflix. “Mi avevano proposto un arco narrativo davvero interessante per la stagione. Da quello che ho capito, erano davvero decisi a rompere quella stagione nella stanza degli sceneggiatori e poi, da un giorno all’altro, è andata persa”.

“Non avrei mai pensato che sarebbe diventata di nuovo una serie TV. Ho solo dato per scontato che l’avessimo fatto, quindi forse sarebbe stata qualcos’altro”, ha continuato l’attore. “Quindi sono rimasto scioccato quando mi hanno detto nel 2022 che avremmo fatto una serie, ma ero anche emozionato. È un mezzo fantastico per questo personaggio. C’è ancora così tanta storia da raccontare. Quindi più tempo abbiamo per farlo, meglio è!”

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Born Again

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Born Again debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.