Daredevil: Born Again, il primo trailer è in arrivo oggi!

Anche se a questo punto ci sembra di aver visto parecchio di Daredevil: Born Again, grazie alle numerose fughe di notizie (tra foto e video trapelati dal set), i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato un teaser ufficiale per l’attesissimo revival della serie. Inizialmente era stato riportato che il primo trailer sarebbe arrivato lunedì, ma l’interprete di Kingpin, Vincent D’Onofrio, ha rivelato che gli incendi in California hanno causato un ritardo, assicurando però che sarebbe arrivato “presto”.

I fan pensavano di dover aspettare fino alla prossima settimana, ma la pagina Instagram ufficiale di Daredevil: Born Again ha ora confermato con una storia che il primo trailer sarà pubblicato online alle 7.00 PT/10.00 ET, ovvero alle 16:00 ora italiana. Anche se c’è sempre la possibilità che si tratti dello stesso filmato dei teaser trapelati, i trailer che la Marvel proietta agli eventi sono di solito almeno un po’ diversi da quelli rilasciati ufficialmente. Non resta dunque che attendere di poterlo vedere per scoprire qualcosa in più su questo atteso progetto.

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Born Again

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

La serie debutterà su Disney+ il 4 marzo 2025.