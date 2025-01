L’esorcista del Papa 2: la conferma e tutto ciò che sappiamo

L’Esorcista del Papa del 2023 è stato un successo a sorpresa quando è uscito nelle sale, quindi non è una sorpresa che siano emerse notizie su L’Esorcista del Papa 2. Il film horror vede Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth, l’esorcista capo del Vaticano, che viene inviato all’estero per eseguire esorcismi. L’orrore della possessione demoniaca, un po’ fuori dalle regole, e il potere della star Russell Crowe sono i motivi per cui L’esorcista del Papa ha avuto così tanto successo.

L’esorcista del Papa non ha reinventato la ruota, ma ha compreso e soddisfatto le aspettative del pubblico tanto da far ottenere il via libera a L’esorcista del Papa 2 . Sebbene il film abbia ricevuto un’accoglienza contrastante, con un “marcio” 49% su Rotten Tomatoes, il film popcorn è diventato un successo di pubblico a sorpresa, guadagnando 76 milioni di dollari in tutto il mondo (via Box Office Mojo). Il successo del film non si è esaurito con l’uscita dai multiplex, poiché è diventato anche un grande successo su Netflix. Era quindi solo questione di tempo prima che arrivasse la notizia dell ‘Esorcista 2 del Papa.

L’esorcista del Papa 2, le notizie più recenti

Il sequel ha ottenuto il via libera

Non si conoscono ancora i dettagli del sequel, ma il via libera è il primo aggiornamento importante da quando L’esorcista del Papa è arrivato nel 2023.

Sebbene le voci su un sequel si siano susseguite sin dal debutto dell’originale, l’ultima notizia vede L’esorcista del Papa 2 ottenere un via libera ufficiale. Considerando il successo al botteghino del film, la decisione di realizzare un sequel sembra una scelta commerciale intelligente. Il produttore Jeff Katz ha dato la notizia su X (ex Twitter) e si è detto felicissimo del futuro del film. Non si conoscono ancora i dettagli del sequel, ma il via libera è il primo aggiornamento importante da quando L’esorcista del Papa è arrivato nel 2023.

Confermato L’esorcista del Papa 2

Il sequel de L’esorcista del Papa è stato annunciato nell’aprile del 2023 prima di ottenere il via libera nel maggio del 2024. Sebbene fosse previsto un incasso di 4-10 milioni di dollari nel weekend d’esordio, L’esorcista del Papa ha incassato la parte alta di questa fascia, guadagnando 9,2 milioni di dollari nei primi giorni. Il successo del weekend di apertura ha probabilmente portato la Sony a decidere di dare il via libera al film in tempi così brevi. Tuttavia, mentre lo sviluppo del sequel è in corso, i dettagli sono ancora pochi ed è probabile che sia ancora all’inizio del processo di sviluppo.

Il cast de L’esorcista del Papa 2

Padre Amorth tornerà?

Sebbene non sia stato confermato alcun membro del cast di L’esorcista del Papa 2, Russell Crowe tornerà senza dubbio nel ruolo di Padre Amorth, essendo il volto del franchise. Anche Cornell John tornerà probabilmente nel ruolo del vescovo Lumumba nel cast de L’esorcista del Papa 2, poiché il primo film lasciava intendere un ruolo più ampio per il vescovo nel sequel. C’era un numero sorprendente di sopravvissuti in L’esorcista del Papa, il che lascia aperta la porta al ritorno di uno qualsiasi di loro nel cast di L’esorcista del Papa 2. Tuttavia, poiché il sequel seguirà probabilmente Gabriele mentre conduce un altro esorcismo, il film avrà probabilmente un cast completamente diverso.

La storia dell’Esorcista 2 del Papa

I molti casi di Padre Amorth

Dato che il film è ancora in fase di sviluppo, non ci sono conferme sulla storia de L’esorcista del papa 2. Tuttavia, il primo film ha creato un sequel. Alla fine de L’esorcista del Papa, viene rivelato che quello con cui Gabriele aveva avuto a che fare era solo uno dei 200 angeli caduti, lasciando intendere che l’esorcista farà altre 199 visite. Così come il primo film era basato su eventi veri, anche L’esorcista del Papa 2 potrebbe utilizzare altri esorcismi reali per la sua narrazione. Il vescovo Lumumba e Gabriele diventano anche stretti alleati nel finale del film, dando vita a un seguito di esorcismo in coppia con Lumumba.