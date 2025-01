Vision: Faran Tahir tornerà nel ruolo di Raza, villain di Iron Man

I Marvel Studios sono pronti a riportare in vita un cattivo del primo film del MCU per la prossima serie Disney+ Vision. Deadline riporta infatti che Faran Tahir tornerà a vestire i panni di Raza, lo spietato leader del gruppo terroristico dei 10 Anelli che aveva preso di mira Tony Stark (Robert Downey Jr.) nel film Iron Man del 2008. Sembrava che Raza avesse incontrato la sua fine per mano di Obadiah Stane (Jeff Bridges), ma vale la pena notare che in realtà non lo abbiamo visto morire quando Stane ha mandato i suoi uomini nella tenda per finire il suo ex alleato.

Non abbiamo idea del perché la Marvel stia utilizzando questo particolare personaggio per lo spin-off di WandaVision, ma potrebbe avere a che fare con il coinvolgimento di Stark nella creazione di Visione. È anche possibile che Raza sia morto e che appaia solo nei flashback o come una sorta di illusione. Di certo, sembra proprio che la serie andrà ad esplorare le origini di Visione e tutto ciò che c’è di collegato a Tony Stark. Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni sulla serie, sul suo sviluppo e su quando potremo finalmente vederla.

Cosa sappiamo su Vision?

Vision, la cui produzione dovrebbe iniziare in Inghilterra nel 2025, è il primo nuovo show live-action della Marvel in quasi due anni. Brad Winderbaum, responsabile di Marvel per lo streaming, la televisione e l’animazione, ha dichiarato a Variety a maggio che l’azienda ha iniziato a passare a un “approccio più tradizionale” alla produzione televisiva dopo il lancio iniziale dei suoi contenuti in streaming, che lo studio ha realizzato secondo un modello a caratteristiche.

All’inizio di quest’anno abbiamo scoperto che la serie è stata resa ufficiale e che il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, Terry Matalas, è stato nominato showrunner. La serie è attualmente in programma per il 2026. Paul Bettany riprenderà il suo ruolo di tragico sintetizzatore del MCU e la storia dovrebbe essere incentrata su “Visione fantasma che esplora il suo nuovo scopo nella vita”.

Il finale di WandaVision ha rivelato che il Visione con cui abbiamo passato il tempo nel corso della stagione era in realtà uno dei costrutti di Wanda, ma il vero “Visione Bianco” era stato ricostruito dallo S.W.O.R.D. e programmato per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si allontana verso parti sconosciute verso la fine dell’episodio dopo aver dichiarato di essere la “vera Visione”.