Spider-Man 4: il film mostrerà il Peter Parker con la tuta nera dei fumetti [RUMOR]

Nonostante il susseguirsi di rumor apparentemente infiniti, non sappiamo davvero ancora nulla di concreto su Spider-Man 4. Peter Parker combatterà Knull con Venom al suo fianco? Scorpion e Shocker potrebbero tornare dopo essere apparsi in Spider-Man: Homecoming? E che dire di un team-up con Daredevil? Al momento tutte queste ipotesi sono solo rumor senza conferma, anche se tutto lascia pensare che l’Uomo Ragno di Tom Holland indosserà la sua tuta nera dei fumetti.

Sebbene non sia la prima volta che sentiamo questa voce, lo scooper @MyTimeToShineH ha condiviso su X alcune fan art di Holland con quel costume, con la didascalia che prometteva: “Peter avrà il nuovo costume in Spider-Man 4”. Spider-Man: No Way Home si conclude con Peter che indossa un classico costume rosso e blu ispirato ai suoi costumi precedenti e a quelli indossati dalle varianti degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Naturalmente, anche in questo caso si parla di indiscrezioni senza conferma, anche se la teoria sulla presenza del costume nero continua a farsi sempre più insistente.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Spider-Man 4 uscirà al cinema il 26 luglio 2026.