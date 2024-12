Harry Potter: Mark Strong per Silente, Brett Goldstein per Hagrid e altri rumor sul casting della serie

Dopo la notizia che Paapa Essiedu è in trattative per interpretare Severus Piton nella serie TV di Harry Potter della HBO, Deadline ha inserito altri nomi nel mix delle possibilità per interpretare diversi altri personaggi di spicco.

Sebbene non siano state fatte “offerte formali”, si dice che la star di Dune: Prophecy Mark Strong sia in lizza per interpretare Albus Silente (insieme al già citato Mark Rylance), con la co-creatrice/star di Bad Sisters Sharon Horgan e Rachel Weisz sono state prese in considerazione per interpretare Minerva McGonagall. Infine, l’attore di Ted Lasso e Thor: Love and Thunder Brett Goldstein sarebbe in lizza per interpretare Hagrid.

HBO è molto cauta in questa fase e ha risposto con la stessa dichiarazione per ogni richiesta di conferma: “Sappiamo che una serie così importante susciterà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”.

Lo studio è attualmente alla ricerca di nuovi attori per interpretare i tre ruoli principali di Harry, Ron e Hermione e ha lanciato un casting aperto per bambini di età compresa tra 9 e 11 anni. Si dice che WBD “spera di popolare il cast degli adulti con alcuni degli attori più noti del Regno Unito”.

Cosa sappiamo della serie di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, con Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) arruolato come produttore esecutivo e regista di numerosi episodi.

La sinossi ufficiale dello show recita: “La serie sarà un fedele adattamento dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni”.

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel 2026.