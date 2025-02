I Difensori: quale potrebbe essere il primo a tornare nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita?

Sebbene fossimo stati portati a credere che gli show Marvel di Netflix non fossero più considerati canonici quando i Marvel Studios hanno annunciato che nuovi contenuti MCU sarebbero stati sviluppati per il servizio di streaming Disney+, le cose sono chiaramente cambiate dopo il breve cameo di Matt Murdock (Charlie Cox) in Spider-Man: No Way Home.

Anche Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) è poi tornato per un ruolo nella serie Echo, e Daredevil: Rinascita fungerà essenzialmente da quarta stagione dello show di Netflix. Sembra anche che potrebbero esserci dei piani in atto per I Difensori, compagni dell’Uomo senza paura.

Parlando con EW in una recente intervista, il capo dello streaming, della televisione e dell’animazione della Marvel, Brad Winderbaum, ha lasciato intendere che potrebbe essere solo questione di tempo prima di vedere Jessica Jones di Krysten Ritter, Luke Cage di Mike Colter e Iron Fist/Danny Rand di Finn Jones nell’MCU.

“Non posso dire molto, ma ti dirò che è così emozionante poter giocare in quel cortile. Ovviamente, non abbiamo le risorse narrative illimitate di un fumetto. Se sai disegnarlo, puoi farlo. Si tratta di gestire attori, tempo e l’enorme scala di produzione per costruire un universo cinematografico, specialmente in televisione. Ma posso solo dire che, considerate tutte queste variabili, è sicuramente qualcosa di creativamente molto eccitante e che stiamo esplorando molto.”

È seguita una voce secondo cui “almeno un” altro Difensore apparirà nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, già in produzione, e ora sappiamo che Krysten Ritter ha rivelato di trovarsi attualmente a New York, dove inizieranno presto le riprese della seconda stagione di Rinascita.

Ciò ha comprensibilmente portato a speculazioni sul fatto che Ritter sia a New York per girare le sue scene come Jessica Jones.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.