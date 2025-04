Il Turco: dove vedere la serie con Can Yaman

Il Turco – di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, diretto da Uluç Bayraktar – è distribuito dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment e vanta un cast internazionale di alto livello: Will Kemp ( Girlfriends’ Guide to Divorce ); Kieran O’Reilly ( Vikings ), David Nykl ( Stargate: Atlantis ); Slavko Sobin ( Django, Kaos ); Magnus Samuelsson ( The Last Kingdom ).