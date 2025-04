La Ruota del Tempo – stagione 4: showrunner anticipa una stagione che sarà “molto diversa”

Non molto tempo dopo che il showrunner di La Ruota del Tempo ha paragonato la serie a Game of Thrones in un aggiornamento sulla quarta stagione, Rafe Judkins è tornato per fornire un’altra anteprima sul futuro dello show. La terza stagione di La Ruota del Tempo si è conclusa con un finale esplosivo il 17 aprile, “He Who Comes with the Dawn”, ma lo show non è ancora stato rinnovato per la quarta stagione su Prime Video, nonostante l’accoglienza estremamente positiva ricevuta finora. La serie fantasy è basata sui popolari romanzi di Robert Jordan e c’è ancora molto da raccontare. Durante una recente intervista con THR, il showrunner di La Ruota del Tempo Rafe Judkins ha anticipato il futuro del franchise, promettendo una quarta stagione diversa se la troupe avrà la possibilità di realizzarla, ma citando anche le differenze nel panorama televisivo:

“È la stessa cosa che ho chiesto ad Amazon: qual è l’obiettivo finale della serie? Voglio davvero realizzare questa serie completa, quindi come possiamo farlo al meglio? Penso che uno dei motivi per cui abbiamo scelto Amazon, dato che avevamo diverse opzioni su chi avrebbe acquistato la serie quando l’abbiamo lanciata, è che Amazon sembrava un posto dove vogliono investire in serie a lungo termine. Non ci sono più molti posti che lo fanno. Per Wheel of Time, è davvero importante per noi essere in un posto che vuole investire in programmi a lungo termine e non solo per fare colpo e poi andarsene. Quindi spero che riusciremo a finire questa storia. Penso che sia una storia importante per molti motivi, per la sua lunghezza e perché migliora man mano che va avanti. I libri migliorano man mano che si procede e anche la serie sta migliorando.

Penso che potremo continuare su questa linea se ci sarà permesso di andare avanti. Ma [ora] è diverso. La televisione sta andando in una direzione in cui le cose arrivano, fanno scalpore e poi scompaiono. Ma la storia della televisione dimostra che il suo punto di forza è la narrazione di lunga durata, il fatto che ci si affeziona ai personaggi e li si segue per 60-100 ore. È qui che sta la forza della televisione. È qui che è migliore del cinema, nel raccontare questo tipo di storie. Quindi sono ottimista per il nostro settore e spero che serie come La Ruota del Tempo riescano a raccontare tutta la storia. Penso che sia importante per la televisione. È quello che sappiamo fare meglio, quindi dovremmo portare a termine queste storie”.

Ci sono stati 24 episodi di La Ruota del Tempo in tre stagioni, e sei star hanno condiviso lo schermo in tutte le 24 puntate. A guidare il gruppo c’è Rosamund Pike, che interpreta Moiraine Damodred nella serie. Al suo fianco ci sono Daniel Henney e Zoë Robbins, che interpretano Lan Mandragoran e Nynaeve al’Meara. Madeleine Madden, Josha Stradowski e Marcus Rutherford hanno recitato in tutti i 24 episodi di La Ruota del Tempo nei panni di Egwene Al-Vere, Rand al’Thor e Perrin Aybara. A seguire, con 17 episodi all’attivo, c’è Hammed Animashaun, che interpreta Loial. Una coppia di star, Dónal Finn e Kate Fleetwood, è presente in 16 episodi nei panni di Mat Cauthon e Liandrin Guirale. Ceara Coveney, Priyanka Bose e Taylor Napier hanno recitato in 15 episodi nei panni di Elayne Trakand, Alanna Mosvani e Maksim.