The Last of Us – stagione 2: Pedro Pascal commenta lo scioccante secondo episodio

Beh, è successo. Lo sapevamo che sarebbe successo. Lo temevamo. Eppure, guardarlo accadere? È stato terribile proprio come temevamo. Nell’episodio 2 della seconda stagione di The Last of Us, HBO ha reso giustizia al colpo di scena più scioccante del gioco: la morte brutale e cruenta di Joel Miller. Sì, proprio quel Joel, il contrabbandiere burbero e afflitto dal dolore diventato una figura paterna ferocemente protettiva interpretato da Pedro Pascal. Il momento arriva con tutto il peso che i fan di The Last of Us Part II si aspettavano, e anche di più. La morte di Joel, picchiato e bastonato da Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, è tanto violenta quanto straziante. Per Pascal era un addio che sapeva sarebbe arrivato, ma forse non così presto.

“Non è che mi abbiano detto: ‘Ehi, ti uccidiamo all’inizio della seconda stagione‘”, ha detto Pascal a Entertainment Weekly. ‘Ma era sempre stato chiaro che sarebbero rimasti fedeli al materiale originale… Era solo una questione di come e quando’.

La morte di Joel arriva sulla scia dell’emozionante episodio 1, con il rapporto frammentato tra lui ed Ellie e il peso di tutto ciò che non è stato detto. E proprio come nel gioco, il momento arriva senza pietà. Abby, ora rivelatasi la figlia del medico Firefly che Joel ha ucciso per salvare Ellie, lo cattura, gli spara a una gamba e alla fine gli infligge il colpo fatale con un paletto conficcato nel collo.

“È ironico che qualcosa di così violento e tragico tra i personaggi possa immediatamente legarti all’attore”, ha detto Pascal alla HBO parlando della collaborazione con Dever. ‘Incontrare Kaitlyn è stato fantastico’. Tuttavia, per Pascal, il dolore era reale, non solo nella scena, ma anche sui volti della troupe che lo circondava.

“È stato interessante entrare nella stanza e vedere le reazioni sui volti delle persone. Non era repulsione, ma dolore”.

Bella Ramsey “singhiozzava” leggendo la scena della morte di Joel

E, in perfetto stile Joel, i suoi ultimi istanti sono stati accompagnati dalle urla strazianti di Ellie. Bella Ramsey, che ha interpretato Ellie con grinta e vulnerabilità in egual misura, ha dichiarato che quel momento l’ha distrutta, anche solo leggendo il copione.

“Sapevo che Joel sarebbe morto. Ma leggendo il copione temevo di arrivare a quel punto… e ho pianto. Ho pianto con tutto il cuore”.

La performance della Ramsey e l’urlo finale di Ellie “Joel, alzati!” trasmettono l’emozione forte per cui la serie è diventata famosa. E se lo meritano. Craig Mazin, co-creatore della serie, ha ammesso che hanno discusso sul quando, ma non sul se.

“C’è il rischio di tormentare le persone. Non è quello che vogliamo fare”, ha detto Mazin a Variety. ‘Il nostro istinto era quello di assicurarci che, quando l’avremmo fatto, fosse naturale nella storia e non fosse una meta-funzione del nostro desiderio di turbare le persone’.

Per Pascal, però, è ancora difficile lasciar andare. ‘Sono in fase di negazione attiva’, ha ammesso a EW. “Me ne rendo conto sempre di più con l’avanzare dell’età, mi ritrovo a negare che qualcosa sia finito. So che sarò per sempre legato a tanti membri di questa esperienza… ma mai nelle circostanze in cui ho interpretato Joel in The Last of Us. E no, non passo molto tempo a pensarci perché mi rende triste”.