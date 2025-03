Smallville: il “cambio di regime” alla Warner Bros. ha messo in pausa la serie sequel animata “per un po’”

Quasi 15 anni dopo la fine della storia delle origini di Superman, i fan di Smallville dovranno aspettare ancora un po’ per una potenziale continuazione animata. Con David Corenswet che farà il suo debutto come Uomo d’Acciaio nel nuovo Superman del DCU, in prima visione il 10 luglio, il co-creatore di Smallville, Alfred Gough ha recentemente spiegato che l’incarico di James Gunn e Peter Safran come co-CEOS dei DC Studios ha portato il suo progetto “fuori dal tavolo per un po‘”.

“Il problema della maggior parte dei progetti in fase di sviluppo in qualsiasi studio e/o rete è il cambio di regime”, ha dichiarato Alfred Gough nel podcast Talk Ville, condotto dalle star di Smallville, Tom Welling e Michael Rosenbaum. “La Warners ha ovviamente affrontato molte cose, e penso che il fatto che stiano per fare un nuovo reboot di Superman, purtroppo, credo che tenga la nostra cosa fuori dal tavolo per un po’”, ha aggiunto Gough, che ha sviluppato la serie con Miles Millar.

“Ma tutto torna in una forma o nell’altra, ho letto proprio l’altro giorno che stanno facendo un reboot di Buffy per Hulu”. L’aggiornamento arriva un anno dopo che Rosenbaum aveva annunciato che lui e Welling stavano sviluppando il seguito animato con il cast e i creatori originali della serie. “Tutto quello che posso dire è che è una grande idea. Abbiamo Al e Miles, i creatori di Smallville, che ci sostengono”, ha dichiarato. “Quando sarà il momento giusto, vorremmo fare questa cosa: proporla alla Warner Bros. Deve essere il momento giusto, e adesso non è il momento giusto”.

Rosenbaum ha aggiunto: “C’è stato lo sciopero, c’è stato un cambio di dirigenti alla DC – uno dei quali è uno dei miei migliori amici al mondo, James Gunn. Quando sarà il momento giusto, penso che sia una cosa impossibile da non fare, a meno che non abbiano altre idee. Ci piacerebbe farlo, tutto il cast vorrebbe farlo”. Nel frattempo, i fan di Smallville hanno potuto rivedere il Clark Kent di Welling nel 2019 nell’evento crossover dell’Arrowverse “Crisis on Infinite Earths”, dove si è riunito con Erica Durance nel ruolo di Lois Lane.