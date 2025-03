The Odyssey: John Leguizamo dice che Christopher Nolan lo fa sembrare “un film indipendente”

Il prossimo film di Christopher Nolan non ha affatto una piccola premessa. Adattamento del classico “l’Odissea”, il film – intitolato proprio The Odyssey – include un grande cast composto da alcune delle più grandi star di Hollywood. Ma John Leguizamo, membro di esso, afferma che Nolan riesce comunque a far sembrare questa imponente produzione un film indipendente.

“Il fatto è che ha un budget pazzesco, non è piccolo, ma lo gestisce come un film indipendente perché non lo fa in base a un comitato, non lo fa in base a quello che dice lo studio”, ha detto Leguizamo in una recente intervista a ‘Morning Joe’ della MSNBC. “È come un regista indipendente, ma con soldi a palate”, ha aggiunto.

La filmografia di Nolan, come noto, comprende grandi blockbuster come “Oppenheimer”, “Interstellar” e “Inception”. “Sono attratto dal lavoro su larga scala perché so quanto sia fragile l’opportunità di mettere insieme queste risorse”, ha detto Nolan in un’intervista al Time nel 2024. “So che ci sono tanti registi là fuori nel mondo che darebbero i denti per avere le risorse che ho messo insieme io, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante”.

Ma il regista presta anche molta attenzione ai film indipendenti, citando nella stessa intervista “Aftersun” e “Past Lives” come alcuni dei film recenti di minori dimensioni produttive che gli sono piaciuti di più. Indubbiamente Nolan gode di una libertà creativa con pochi eguali nel panorama cinematografico di Hollywood, per cui sarà interessante vedere come userà questo suo privilegio nella realizzazione di The Odyssey.

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Secondo recenti indiscrezioni, nel film Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

