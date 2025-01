Squid Game 3: il gioco più eccitante della terza stagione è già stato svelato

Dopo la stagione 2 di Squid Game, la competizione continuerà con la stagione 3 di Squid Game e il gioco più eccitante dei prossimi episodi è già stato rivelato. I giochi sono sempre la parte più eccitante delle nuove stagioni di Squid Game, e la stagione 2 ha introdotto alcuni giochi completamente nuovi con un colpo di scena a sorpresa. È interessante notare che il finale della stagione 2 di Squid Game ha già anticipato ciò che accadrà nella stagione 3, come questo gioco incredibilmente emozionante.

Mentre nella stagione 1 di Squid Game è stata coperta l’intera settimana della competizione, la stagione 2 cambia un po’ le cose concentrandosi solo sulle prime tre partite, mentre l’ultima metà sarà al centro della stagione 3 di Squid Game. Ciò significa che restano tre giochi da vedere nella stagione finale di Squid Game e, in base ai giochi della stagione 2, dovrebbero essere diversi da quelli visti in precedenza. Fortunatamente, la scena mid-credits della stagione 2 di Squid Game mostra un po’ di quello che sarà il prossimo gioco, dimostrando che sarà il più emozionante della terza stagione.

Il primo gioco della stagione 3 di Squid Game sarà il più emozionante

Il finale della stagione 2 di Squid Game presenta una scena incredibilmente breve a metà dei titoli di coda, che mostra alcuni elementi chiave del prossimo gioco della stagione 3 di Squid Game. In primo luogo, la scena mostra il Giocatore 096, il Giocatore 100 e il Giocatore 353 che entrano nella stanza della prossima partita. In essa si vede la bambola gigante nota come Young-hee del gioco Red Light, Green Light. Accanto a lei, si vede anche un robot più giovane di nome Cheol-su, che indossa un costume verde. Poi si vedono una luce rossa e una luce verde lampeggianti prima che la scena finisca, tornando ai titoli di testa della stagione 2 di Squid Game.

Il creatore della serie Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha parlato della scena a metà dei titoli di coda, fornendo un po’ di contesto in più sul significato della scena. Ecco i commenti completi del creatore:

“Si tratta in realtà di una [anticipazione] di Cheol-su, che, come Young-hee, è una nuova bambola gigante che mostreremo nella terza stagione… Ed è anche un accenno al gioco più emozionante della terza stagione. Quindi, anche se non è ancora stato condiviso, spero che tutti siano entusiasti di conoscere Cheol-su e il nuovo gioco”.

Secondo la stessa persona che ha creato Squid Game, questo gioco sarà il più emozionante della terza stagione di Squid Game. Con ancora tre giochi da giocare, questo è incredibilmente eccitante, perché è sicuro che sarà un affare importante nella prossima stagione. Ci sono ancora molte domande su cosa sia questo nuovo gioco, ma se il creatore della popolare serie di Netflix dice questo sul gioco, allora gli spettatori possono stare certi che la terza stagione inizierà con il botto.

Cos’è davvero il nuovo gioco delle bambole di Squid Game Stagione 3

Il funzionamento del nuovo gioco delle bambole di Squid Game – Stagione 3 non è ancora stato rivelato, ma ci sono alcune teorie su cosa sia effettivamente il gioco. È molto probabile che questo nuovo gioco di bambole sia un’iterazione del precedente gioco Red Light, Green Light, e questo è ovviamente il motivo della presenza della bambola Young-hee e delle luci rosse e verdi lampeggianti. L’aggiunta della bambola Cheol-su potrebbe consentire ai giochi di vedere anche le spalle dei giocatori, impedendo loro di nascondersi l’uno dietro l’altro come facevano nel primo gioco Red Light, Green Light della seconda stagione di Squid Game.

Un’altra teoria diffusa è che il gioco potrebbe essere una variante del gioco per bambini Jack e Jill. In questo gioco, i giocatori lanciano un dado colorato, si spostano in uno spazio di quel colore e fanno girare una ruota. Se la ruota finisce su un pozzo, il gioco passa al turno successivo. Se la ruota finisce su un secchio, il giocatore torna al punto di partenza. Young-hee e Cheol-su potrebbero essere i sostituti di Jack e Jill, e le luci rosse e verdi potrebbero essere un nuovo modo per determinare su quali spazi colorati atterrano i giocatori. E se la ruota finisce su un secchio, molto probabilmente i giocatori moriranno.

La terza stagione di Squid Game continuerà la tradizione della luce rossa e verde dello show

Anche se il gioco della scena mid-credits di Squid Game non è Red Light, Green Light, la terza stagione si prepara a continuare la tradizione Red Light, Green Light dello show. Come le prime due stagioni, la terza stagione di Squid Game inizierà con un gioco che avrà come protagonista la bambola Young-hee, uno dei pezzi più famosi dell’iconografia di Squid Game.

Nel corso della partita, i giocatori discuteranno probabilmente dei collegamenti con Red Light, Green Light, un gioco che hanno giocato solo pochi giorni fa. In questo modo, gli spettatori vedranno Gi-hun cimentarsi per la terza volta in un gioco come Red Light, Green Light, dando vita a un inizio incredibilmente interessante per l‘ultima stagione di Squid Game.