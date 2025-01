Sonic 4, come il terzo capitolo ci prepara al sequel

Sonic 3 – Il Film (qui la recensione) include una manciata di momenti per preparare gli spettatori all’arrivo di Sonic 4, già confermato. Nel complesso, il futuro di questo franchise live-action sembra luminoso, poiché il film del 2024, da noi dal 1° gennaio, ha effettivamente portato avanti la storia del Team Sonic.

Sonic 3 ha avuto un finale felice e soddisfacente, ma le due scene post-credit hanno piantato i semi di un altro sequel, sia anticipando il fatto che alcuni personaggi presumibilmente deceduti siano ancora vivi, sia creando nuovi alleati e cattivi. A questo, vanno aggiunti i sottili riferimenti a più storie da raccontare e c’è sicuramente molto da aspettarsi in un altro sequel. Il franchise live-action sta prosperando e l’ultimo capitolo ha fatto un lavoro spettacolare piantando altri semi per il confermato Sonic 4. Eccoli!

La morte del Dr. Robotnik (di nuovo)

Robotnik è tornato una volta, può farlo di nuovo

Sonic 3 è il secondo film del franchise live-action che si conclude con la presunta morte del Dr. Robotnik. In Sonic 2, si dava per scontato che il cattivo malvagio fosse stato ucciso quando il suo robot gli si era schiantato addosso dopo che Sonic aveva usato il Master Emerald. Tuttavia, il Dottor Eggman si è riunito alla lotta in Sonic 3, inizialmente alleandosi con il suo rivale riccio prima di rivoltarsi contro di lui per unirsi al suo malvagio nonno, Gerald Robotnik (interpretato sempre da Jim Carrey).

Ovviamente, Gerald finisce per non essere in buone mani e il Dottor Robotnik non aveva voglia di morire insieme al resto del mondo. Il suo obiettivo è in genere quello di governare la Terra e il piano di suo nonno di distruggere tutto e tutti non era del tutto in linea con questo. Quindi, il cattivo di Sonic the Hedgehog di Carrey ha sacrificato la sua vita per salvare il pianeta. È stato un colpo di scena divertente per il suo personaggio, ma significa che, ancora una volta, il Team Sonic crede di aver visto l’ultima volta il Dottor Robotnik/Eggman.

Poiché Eggman è il cattivo principale del franchise di Sonic, è difficile che sia effettivamente morto, o almeno che se ne sia andato per sempre. Invece, il suo sacrificio alla fine di Sonic 3 non fa che preparare ulteriormente gli eventi di Sonic 4. Ci sono diverse volte nei videogiochi o negli anime di Sonic in cui il Dottor Eggman ha finto la propria morte o ha trovato modi bizzarri per tornare, e ci si può sicuramente aspettare che accada lo stesso in Sonic 4.

Il ritorno di Shadow

Anche Shadow è pronto a tornare

Mentre il ritorno del Dottor Robotnik è presunto ma non confermato, la morte di Shadow alla fine di Sonic 3 – Il Film è una storia diversa. L’ingresso di Keanu Reeves nel cast del franchise live-action di Sonic è stata sicuramente una notizia entusiasmante, soprattutto perché Shadow era il personaggio perfetto per l’attore. Tuttavia, in Sonic 3 Shadow the Hedgehog si è sacrificato per invertire il suo piano e quello di Gerald Robotnik di distruggere la Terra. La decisione di Sonic di voltare le spalle alla vendetta ha ispirato il nuovo cattivo di Sonic, ma per un momento è sembrato che questo eroismo sarebbe stata la sua ultima azione.

Tuttavia, la scena post-crediti di Shadow the Hedgehog ha definitivamente dimostrato che Shadow non è morto. È stato visto camminare verso un cratere e afferrare uno dei suoi anelli inibitori, che soffocano il suo potere per prevenire pericolose conseguenze. Li aveva tolti prima di spingere via l’arma di distruzione della Terra di Gerald Robotnik. Il fatto che sia vivo e sufficientemente in salute da reclamare questi anelli suggerisce che tornerà per Sonic the Hedgehog 4.

Questo è un sollievo ma non una sorpresa. Sarebbe un vero shock se la Paramount avesse chiamato Reeves per dare voce a questo iconico personaggio di Sonic the Hedgehog, solo per ucciderlo dopo un solo film. La cosa curiosa qui è cosa farà Shadow dopo. Ora che ha lasciato andare il suo desiderio di vendicarsi dopo la morte di Maria, il suo percorso è poco chiaro. Ovviamente, decidere di non distruggere il mondo non significa necessariamente che Shadow collaborerà con GUN. Questo riccio oscuro sarà sicuramente al centro di ulteriori conflitti in Sonic 4.

Amy Rose si è unita alla lotta

La scena post-credit di Sonic 3 ha introdotto Amy Rose

Il ritorno di Shadow è stata solo una delle scene post-credit di Sonic 3 – Il Film. L’altra ha visto Sonic prendere parte a un’altra gara di famiglia attraverso i boschi, solo per ritrovarsi molto più lontano da casa di quanto avesse inizialmente previsto. E’ allora che viene improvvisamente attaccato da una lega di nuovi (ma familiari) cattivi (ne parleremo più avanti), e per un momento sembra che Sonic venga sopraffatto. Proprio in quel momento, appare una figura incappucciata che portava un martello piuttosto potente.

I film di Sonic live-action hanno lentamente aggiunto sempre più personaggi tradizionali dei videogiochi e degli anime, a partire da Knuckles e Tails in Sonic 2 e Shadow in Sonic 3. Ora, sembra che Amy Rose sia la prossima. Amy si è unita per la prima volta al franchise dei videogiochi con Sonic CD del 1993 ed è diventata un personaggio giocabile in Sonic Adventure del 1998. Possiede abilità di velocità simili a quelle di Sonic. E brandisce un potente martello che la aiuta in battaglia. Inoltre, Amy tende ad avere una cotta enorme per Sonic.

La scena post-credit di Sonic 3 – Il Film dimostra quanto sia abile Amy Rose con il suo martello, suggerendo che continuerà a essere una risorsa per il Team Sonic in Sonic 4. Amy e Sonic non si scambiano parole nella loro breve scena insieme, quindi la prossima puntata esplorerà sicuramente la loro amicizia in futuro.

Sonic contro Metal Sonic

Il finale di Sonic 3 ha portato un altro iconico cattivo

Metal Sonic è un’altra grande rivelazione della prima scena post-credit di Sonic 3 – Il Film. Dopo che Sonic credeva di aver vinto la gara di famiglia, si è improvvisamente ritrovato circondato da decine di robot, ognuno dei quali sembrava una versione in metallo di lui. Naturalmente, questo ha inizialmente ispirato una manciata di battute da parte di Sonic, ma è diventato subito chiaro che quei robot erano troppo per lui. E’ allora che Amy Rose interviene e aiuta a salvare la situazione, ma l’implicazione qui è che questa non sarà la fine di questi Metal Sonic.

Metal Sonic è solitamente considerato l’avversario più potente di Sonic nell’universo di Sonic, ed è canonicamente una creazione del Dr. Robotnik, un altro indizio che l’Eggman di Carrey non è morto dopotutto. Il finale di Sonic 3 non ha rivelato da dove provenga questo esercito di Metal Sonic, quindi questo sarà sicuramente un mistero principale all’inizio di Sonic 4.

Il debutto di Metal Sonic nel franchise live-action di Sonic the Hedgehog contemporaneamente ad Amy Rose è un altro aspetto intrigante di questa scena post-crediti. Come Amy, questo cattivo è apparso per la prima volta nel videogioco Sonic CD. Metal Sonic ha rapito Amy e Sonic e i suoi amici hanno avuto il compito di salvarla. Sonic 3 che introduce questi personaggi contemporaneamente potrebbe essere un indizio che Sonic 4 trarrà ispirazione dal videogioco del 1993.

The Chao Cafe

I Chao fanno ufficialmente parte del franchise live-action

Molto prima delle scene post-credit di Sonic 3, c’era un altro potenziale scenario per un futuro sequel. Dopo essere atterrati in Giappone per affrontare Shadow, il Team Sonic si è seduto per un pasto in un Chao Cafe. Adorabilmente decorato con persone in costumi Chao, questo bar è un altro riferimento all’universo di Sonic. I Chao sono esseri simili a folletti che compaiono frequentemente nei giochi di Sonic, essendo apparsi per la prima volta in Sonic Adventure (il primo gioco in cui Amy Rose era un personaggio giocabile). Sebbene a volte siano compagni adorabili, si collegano intimamente con punti essenziali della trama.

Non c’è mai stato un vero Chao in Sonic 3, solo persone in costume e immagini che decoravano le pareti del bar. Tuttavia, il riferimento del franchise live-action a questi esseri è intrigante, soprattutto considerando che il Master Emerald era nascosto sulla Terra in Sonic 2. Nel canone, i Chao erano inizialmente guidati da una divinità chiamata Chaos, guardiano dei Chaos Emerald. In seguito a un attacco della tribù Echidna, Chaos è sigillato nel Master Emerald.

È difficile dire come tutto questo si adatti alla versione canonica del franchise live-action di Sonic. Tuttavia, il fatto che sia il Master Emerald che l’adorabile Chaos siano stati presenti nei film di Sonic implica che tutto questo potrebbe entrare in gioco. Forse Sonic 4 rivelerà da dove è venuta l’ispirazione per il Chao Cafe in Giappone: potrebbe persino esserci una colonia di veri Chao nascosta da qualche parte sulla Terra, senza meta senza il loro leader.

Il ritorno del Master Emerald

Il Master Emerald continuerà sicuramente a essere la chiave

Il Master Emerald è stato introdotto in Sonic 2 come obiettivo primario di Kunckles the Echidna e del Dr. Robotnik. Alla fine è stato rivelato che Sonic poteva usare il Master Emerald per diventare Super Sonic, ma questo è un potere che la banda ha deciso fosse troppo per poterlo usare di nuovo in sicurezza. Ovviamente, Sonic ha buttato tutto dalla finestra in Sonic 3, quando ha usato per la prima volta il Master Emerald per vendicarsi di Shadow, poi ha usato il suo potere (insieme a Super Shadow) per salvare la Terra dal terribile piano di Gerald Robotnik.

Si presume che il Master Emerald sia di nuovo nascosto dopo gli eventi di Sonic 3. Tuttavia, il fatto che sia stato riportato in gioco così rapidamente dopo che il Team Sonic ha promesso di non usarlo mai più indica che Sonic 4 presenterà di nuovo il Master Emerald. Ciò è ulteriormente supportato dal riferimento del terzo film di Sonic ai Chao, che condividono un legame con questa potente pietra. Forse Sonic 4 vedrà il Dr. Robotnik rompere il Master Emerald, scatenando così il cattivo Chaos, ovviamente, solo il tempo lo dirà.