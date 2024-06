Margaret Qualley, Ethan Hawke e Andrew Scott nel film di Richard Linklater Blue Moon

Fresco del successo di Hit Man (qui la recensione), il prossimo progetto di Richard Linklater sarà girato a breve e si è già assicurato un cast stellare. Margaret Qualley, Ethan Hawke, Andrew Scott e Bobby Cannavale saranno i protagonisti di Blue Moon. Il film è stato acquistato da Sony Pictures Classics e le riprese inizieranno quest’estate a Dublino, in Irlanda. Si tratta di un progetto che appassiona da tempo Linklater e sarà incentrato sugli ultimi giorni di vita del famoso cantautore Lorenz Hart, che insieme al collaboratore Richard Rodgers ha scritto una serie di classici dello spettacolo, tra cui “The Lady Is a Tramp“, “My Funny Valentine” e “Bewitched, Bothers and Bewildered“.

“Blue Moon“, da cui il film prende il titolo, era una delle loro canzoni più popolari ed è stata notoriamente coverizzata da Elvis Presley. Tuttavia, la vita di Hart fu breve e tragica: lottò contro l’alcolismo e la sua omosessualità nascosta e fu devastato dalla morte dell’amata madre nel 1943. Il 17 novembre 1943, Hart si lasciò andare a una sbronza durante la prima di un revival del musical A Connecticut Yankee di lui e Rodgers. In seguito sviluppò una polmonite da esposizione e morì quattro giorni dopo. Il film sarà ambientato qualche mese prima, durante la prima di Oklahoma!, la prima collaborazione di Rodgers con il suo nuovo partner, Oscar Hammerstein II.

La breve e infelice vita di Hart era stata precedentemente rappresentata, in una versione asettica, nel film Words and Music del 1948, in cui era interpretato da Mickey Rooney. La sceneggiatura di Blue Moon sarà scritta da Robert Kaplow, il cui romanzo Me and Orson Welles Linklater ha adattato in un film nel 2009. Oltre a dirigere, Linklater produrrà il film insieme a Mike Blizzard e John Sloss. Macdara Kelleher, Donna Eperon e John Keville della Wild Atlantic, David Kingland, Lisa Crnic e Aaron Wiederspahn della Renovo Media Group e Steven Farneth della Cinetic saranno i produttori esecutivi. Non è ancora stata fissata una data di uscita.

Dove abbiamo visto di recente Margaret Qualley?

Margaret Qualley si è fatta notare con la sua interpretazione di un membro della Manson Family in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. All’inizio di quest’anno, ha recitato nel film di Ethan Coen, Drive-Away Dolls, e dovrebbe recitare anche nel suo film successivo, Honey Don’t!. Sempre di recente ha avuto un piccolo ruolo in Povere creature!, tornando poi a collaborare con Yorgos Lanthimos in Kinds of Kindness. È inoltre tra le protagoniste del body horror The Substance, premiato a Cannes.

Per quanto riguarda gli altri attori coinvolti in Blue Moon, Ethan Hawke è un collaboratore di lunga data di Linklater, a partire da Prima dell’alba del 1995; Hawke ha recitato anche nei due sequel di Linklater, Prima del tramonto e Prima di mezzanotte, oltre che in molti dei suoi progetti successivi, tra cui The Newton Boys, Waking Life e la sua opera decennale Boyhood. Recentemente ha recitato accanto a Julia Roberts e Mahershala Ali in Il mondo dietro di te.

Bobby Cannavale si è fatto notare per la prima volta nella serie della NBC Third Watch e ha già lavorato con Linklater nel suo adattamento di Fast Food Nation. Prossimamente apparirà nell’attesissimo sequel horror MaXXXine di Ti West e nel dramma sul wrestling Unstoppable. L’attore britannico Andrew Scott è invece noto al pubblico internazionale per aver interpretato Moriarty in Sherlock e “Hot Priest” in Fleabag. attualmente sta facendo parlare di sé per il ruolo del sociopatico Tom Ripley in Ripley di Netflix, ma lo abbiamo visto di recente anche in Estranei.