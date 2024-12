Ted Lasso: la storia della quarta stagione è stata definita dal co-creatore “un’auto-riproduzione”

La storia della quarta stagione di Ted Lasso viene aggiornata dal co-creatore Bill Lawrence. A più di un anno dalla chiusura del terzo capitolo della dramedy calcistica, ad agosto è stato riferito che si stavano mettendo in atto i piani per far partire la quarta stagione di Ted Lasso. Warner Bros. TV, lo studio dietro la serie di successo di Apple TV+, avrebbe contattato gli attori e verificato la loro disponibilità nella speranza di mettere in piedi una writers’ room. Ma i dirigenti della WB TV, così come il cast e la troupe, sono stati riluttanti a confermare l’effettivo ritorno della serie.

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times per discutere alcuni dei suoi recenti progetti televisivi, tra cui il finale della seconda stagione di Shrinking, Lawrence ha dato la risposta più sincera sulla quarta stagione. Lo scrittore veterano, che ha creato Ted Lasso insieme a Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Joe Kelly, chiarisce di non essere la voce creativa principale dello show e che sarà Sudeikis a condividere i dettagli del prossimo episodio. Tuttavia, nella citazione che segue, Lawrence descrive la quarta stagione di Ted Lasso come un “auto-riavvio” e non contesta il fatto che stia accadendo:

Sono sempre molto attento ad assicurarmi che non venga mai fuori dalla mia bocca che si tratta del mio show, perché sono molto orgoglioso di farne parte. Ma è Jason a guidarlo. Ma l’unica cosa su cui è sempre stato molto chiaro, senza divulgare nulla, è che la storia che abbiamo ideato per le prime tre stagioni era “Ted Lasso” con un inizio, una parte centrale e una fine; senza dubbio aveva una fine, lo si vedeva saltare e andare a casa. Questo mi ha aiutato a consolidare i miei pensieri e non voglio parlare per lui, ma sarebbe interessante vedere che c’è sempre un’altra storia da raccontare con personaggi che piacciono alla gente, ma è una storia diversa. È quasi un auto-riavvio. Credo che lui [Jason] abbia sempre avuto in testa un’altra storia da raccontare.

Cosa potrebbero significare i commenti di Lawrence per Ted Lasso

Ted Lasso, come Shrinking, è stato concepito come una storia in tre parti. Quando è stato trasmesso il finale della terza stagione, la storia del protagonista Ted si è conclusa ed è tornato negli Stati Uniti per stare con la sua famiglia. I commenti di Lawrence potrebbero significare che, come ipotizzato, la presenza sullo schermo di Sudeikis nei panni dell’allenatore Lasso passerà in secondo piano, poiché la quarta stagione si concentrerà su una squadra di calcio femminile. Potrebbe anche significare che il focus sulla squadra centrale dell’AFC Richmond continua, anche se senza che Lasso sia un punto focale.

Da quando è stata diffusa la notizia che la Warner Bros. TV sta lavorando per realizzare la quarta stagione, non c’è stato molto movimento su quello che sarà il futuro della serie, a parte il fatto che Phil Dunster non tornerà come membro principale del cast di Ted Lasso a causa dei suoi impegni con altre serie, anche se potrebbe comunque fare delle apparizioni come ospite. Le osservazioni di Lawrence sottolineano il fatto che il prossimo capitolo dello show non sarà una semplice continuazione di ciò che è venuto prima, ma una nuova idea.