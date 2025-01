The White Lotus rinnovata per la quarta stagione

The White Lotus rimarrà aperto anche per la prossima stagione. HBO ha rinnovato la serie di Mike White prima del lancio della terza stagione. La rete di proprietà di Warner Bros. Discovery non ha rivelato alcun dettaglio della quarta stagione, quindi non è chiaro dove sia ambientata e chi ne farà parte.

La mossa non è una sorpresa, poiché Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha affermato a novembre che quando era in Thailandia per le riprese della terza stagione, il creatore Mike White ha proposto il suo concept per una quarta stagione.

La terza stagione della serie sarà distribuita il 16 febbraio e da noi arriverà sui canali Sky – NOW. La serie di otto episodi è ambientata in un esclusivo resort thailandese e segue le gesta di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.

Il cast di The White Lotus 3

La terza stagione vede come protagonisti Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Parker Posey, Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Scott Glenn e Lisa Manobal delle Blackpink. Natasha Rothwell, che ha recitato nella prima stagione, torna anche nella terza.

White ha promesso che la terza stagione sarà “un White Lotus superdimensionato“. “Sarà più lungo, più grande, più folle. Non so cosa penserà la gente, ma sono super eccitato, quindi almeno per il mio barometro, è una buona cosa… Sono super eccitato per il contenuto della stagione“, ha detto a EW. La prima stagione era ambientata alle Hawaii e la seconda in Sicilia.

La serie ha riscosso enorme successo sia presso il pubblico e con la critica e non è quindi una sorpresa il fatto che WB Discovery voglia continuare a puntare sull’idea di Mike White.