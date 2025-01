David Leitch in trattative con Warner Bros per dirigere Ocean’s 14

Il regista di The Fall Guy e Bullet Train David Leitch è in trattative per dirigere Ocean’s 14 per la Warner Bros. La Smokehouse di George Clooney è dietro il quarto film della serie di Ocean’s, quindi è previsto che la star tornerà al fianco di Brad Pitt, che è un collaboratore di Leitch di lunga data, oltre ad aver recitato per lui in Bullet Train.

La trilogia originale di Ocean’s, diretta da Steven Soderbergh, ha visto la partecipazione di Clooney e Pitt al fianco di Matt Damon, Don Cheadle, Julia Roberts, Casey Affleck e molti altri attori. La trilogia è stata lanciata nel 2001 con Ocean’s Eleven, un film amatissimo da critica e un successo commerciale con poco più di 450 milioni di dollari al botteghino mondiale, ed è proseguita con Ocean’s Twelve del 2004 (362 milioni di dollari) e Ocean’s Thirteen del 2007 (311 milioni di dollari).

Uno spin-off incentrato sulle donne, Ocean’s 8 del 2018, ha visto Sandra Bullock nel ruolo della sorella di Danny Ocean di George Clooney, insieme a Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway. Quel film ha raggiunto il traguardo dei 297 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il franchise di Ocean’s continua a crescere

L’Ocean’s 14 diretto da David Leitch è un progetto diverso rispetto a quello già annunciato, che vedrebbe Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme dopo il successo di Barbie per un prequel di Ocean’s Eleven diretto da Jay Roach e scritto da Carrie Solomon. La storia dovrebbe svolgersi nell’Europa degli anni ’60.

Leitch ha catturato l’attenzione del cinema e l’affetto di molti appassionati di action firmando negli ultimi anni alcuni dei titoli più indicativi del genere del cinema contemporaneo, tra cui John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 e Hobbs & Shaw.

George Clooney in precedenza aveva stuzzicato l’attenzione con altri “Ocean’s” in un’intervista del 2023 con Uproxx, dicendo all’outlet: “Adesso abbiamo una sceneggiatura davvero buona per un altro ‘Ocean’s’, quindi potremmo finire per farne un altro. In realtà è una sceneggiatura fantastica”.