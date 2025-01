Benedict Cumberbatch non sarà in Avengers: Doomsday

Per molto tempo abbiamo sentito dire che il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch avrebbe avuto un ruolo importante nei prossimi film degli Avengers. Si suppone che le azioni dello Stregone Supremo in tutto il Multiverso lo avrebbero portato a essere bollato come una minaccia per tutta la realtà da Kang il Conquistatore. La tiepida risposta ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania e il licenziamento di Jonathan Majors hanno però portato i Marvel Studios ad accantonare i piani per Kang. Al suo posto, il Dottor Destino di Robert Downey Jr. sarà il grande cattivo della Saga del Multiverso.

Di conseguenza, Avengers: The Kang Dynasty è diventato Avengers: Doomsday e a quanto pare questi cambiamenti hanno portato Doctor Strange ad essere escluso dal film. Parlando con Variety, lo stesso Benedict Cumberbatch ha confermato che non apparirà nel film del 2026 prima di dire: “È uno spoiler? F***o!”. In seguito ha dichiarato che i piani sono cambiati dopo il licenziamento di Majors e che l’assenza dell’ex Stregone Supremo da Doomsday è dovuta al fatto che “il personaggio non è in linea con questa parte della storia”.

Il lato positivo è che Strange avrà però un ruolo chiave in Avengers: Secret Wars, il seguito di Avengers: Doomsday e gran finale della Saga del Multiverso. C’è dunque da aspettarsi che la sua partecipazione avrà a che fare con l’Incursione che viene chiamato ad evitare da Clea, il personaggio interpretato da Charlize Theron nella scena post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il pezzo di Variety conferma anche che Doctor Strange 3 sarebbe ufficialmente in lavorazione, con Cumberbatch che ha rivelato: “È abbastanza centrale per la direzione che potrebbero prendere le cose… Sono molto aperti a discutere della nostra prossima versione”.

Tornando alla sua assenza da Avengers: Doomsday, era stato ampiamente ipotizzato che praticamente tutti i personaggi del MCU avrebbero fatto parte di questi film. Tuttavia, se persino un personaggio importante come Doctor Strange sarà assente dal primo dei due, non possiamo escludere la possibilità che la battaglia con il Dottor Destino sia un po’ più piccola di quanto immaginato. D’altronde, ad ora il cast di Thunderbolts* e di The Fantastic Four: First Steps sono stati entrambi confermati, così come lo Spider-Man di Tom Holland e dovrebbero dunque essere loro i veri protagonisti del film.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.