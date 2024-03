Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: trama, cast e sequel del film

Quella di Harry Potter verrà ricordata come una delle saghe più importanti della storia del cinema, vero e proprio momento spartiacque nel genere fantasy. Dopo aver attratto e incantato innumerevoli spettatori da ogni parte del mondo, nel 2011 questa sembrava essersi ufficialmente conclusa sotto gli occhi malinconici e grati dei fan che sino all’ultimo hanno seguito le gesta del più celebre tra i maghi. Quegli stessi fan hanno però avuto modo di gioire e tornare nuovamente in quell’universo incantato grazie al film Animali fantastici e dove trovarli, uscito al cinema nel 2016 per la regia di David Yates, anche autore degli ultimi quattro film di Harry Potter. Nel 2018 è poi arrivato al cinema il primo dei quattro sequel annunciati: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (qui la recensione).

Quella di Animali fantastici è una saga prequel ambientata ben 70 anni prima della nascita dell’amato maghetto. All’interno di questa si vanno a raccontare una serie di eventi fino ad oggi solo accennati. Anche in questo caso si tratta di un’opera tratta dall’opera della scrittrice J. K. Rowling, che proprio nel 2001 aveva pubblicato il romanzo Gli animali fantastici: dove trovarli, il quale si poneva come la copia di uno dei libri di testo richiesti dalla scuola di Hogwarts. All’interno di questo sono descritte oltre settantacinque specie di creature magiche. Il film ha ampliato quanto in esso narrato, andando a raccontare la genesi della scrittura di tale opera e quanto accaduto nel mondo magico in quel momento.

Come il precedecessore, anche questo sequel ha richiamato al cinema tutti gli appassionati della saga, arrivando ad un incasso complessivo di circa 655 milioni di dollari, a fronte di un budget di 200. Un risultato non particolarmente entusiasmante, che ha segnato una prima battuta d’arresto per il franchise. Prima di intraprendere una visione di questo sequel, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald

Il film ha inizio lì dove il primo terminava, con il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America) con l’aiuto di Newt Scamander. Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a sfuggire dalla detenzione iniziando a seminare il panico per quelle che potrebbero essere le sue prossime mosse. Il mago, infatti, comincia a radunare i suoi seguaci per dar vita ad un vero e proprio esercito. Il suo obiettivo più grande è quello di portare la razza dei maghi ad essere la specie dominante su quella dei babbani. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, un giovane Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander per cercare di contrastare i piani del malvagio mago.

Silente sembra infatti conoscere i segreti più recondititi di Grindelwald, che una volta considerava il suo migliore amico, e tramite questi dovranno sperare di poterlo sconfiggere. Al suo fianco, Scamander ritroverà gli amici di sempre, dall’auror Tina al babbano Jacob Kowalski. Faranno però il loro ingresso in scena anche nuove personalità, come Leta Lestrange e Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt. Ben presto si genereranno unioni e divisioni, l’amore e la lealtà saranno messi a dura prova anche tra gli amici e i famigliari più stretti, mentre il mondo magico apparirà sempre più diviso. Grandi segreti sono infatti pronti per essere svelati al mondo, molti dei quali legati al misterioso Credence Barebone.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: il cast del film

Ad interpretare il personaggio protagonista, Newt Scamander, vi è nuovamente l’attore premio Oscar Eddie Redmayne. Questi è stato sin da subito la prima scelta per il ruolo, ottenendolo senza bisogno di doversi sottoporre ad alcun provino. Per calarsi nei panni del personaggio, a lui soltanto è stata rivelata dalla stessa Rowling una backstory ricca di dettagli e curiosità. Questi hanno permesso all’attore di comprendere meglio la personalità del mago. Accanto a lui tornano, nei panni di Porpentina Goldstein, l’attrice Katherine Waterston e Dan Fogler in quelli del babbano Jacob Kowalski. L’attrice Alison Sudol ricopre nuovamente il personaggio di Queenie, sorella di Porpentina, mentre Ezra Miller è Credence Barebone.

L’attrice Zoë Kravitz compare invece nei panni di Leta Lestrange. Tale personaggio, descritto come una lontana prozia della più celebre Bellatrix, era già presente anche nel precedente film, ma trova solo qui maggiore rilievo. L’attore Callum Turner interpreta Theseus Scamander, fratello di Newt. Coincidenza ha voluto che Turner e Redmayne siano cresciuti nello stesso quartiere. Johnny Depp assume qui appieno i panni di Grindelwald, accettando la parte senza neanche voler leggere la sceneggiatura. Grande fan della saga, desiderava da tempo di potervi fare parte. Jude Law, invece, è Albus Silente. L’attore si preparò al ruolo intrattenendo lunghe conversazioni con la Rowling, durante le quali apprese ogni possibile segreto e dettaglio sul personaggio.

Ci sarà un sequel del film?

A causa degli incassi inferiori rispetto alle aspettative di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, il terzo è stato annunciato come un capitolo più semplice in quanto a storia ma ugualmente imponente da un punto di vista visivo. Questo, intitolato Animali fantastici – I segreti di Silente, è stato distribuito in Italia nell’aprile del 2022 e vanta nuove ambientazioni come la Germania e la Cina. Il film, come noto, è stato caratterizzato dal licenziamento di Depp in seguito ai suoi problemi legali.

A vestire i panni di Grindelwald è dunque subentrato l’attore Mads Mikkelsen. Questo terzo capitolo, che ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald, ha però a sua volta dato vita ad un risultato molto insoddisfacente, che unito ai pareri negativi della critica e del pubblico ha dato una seria botta d’arresto alla saga. I film di Animali fantastici sarebbero dovuti essere cinque, ma ad oggi pare proprio che il progetto sia al capolinea.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Nell’attesa di poter vedere tale sequel, è intanto possibile fruire di Animali fantastici – I crimini di Grindelwaldgrazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 29 marzo alle ore 21:20 su Italia 1.

