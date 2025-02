Bronx: la storia vera dietro al film di Robert De Niro

Dopo aver recitato in gangster movie come Mean Street e Quei bravi ragazzi, entrambi diretti dall’amico Martin Scorsese, Robert De Niro debuttò alla regia nel 1993 con il film Bronx, dedicato al celebre quartiere di New York, noto anche per la forte attività criminale verificatasi nel corso del Novecento. De Niro si cimenta dunque con un racconto che ben conosce, essendo lui stesso cresciuto in comunità di italoamericani dove spesso e volentieri si verificano episodi di criminalità.

Il film, dedicato al padre Robert De Niro Sr., scomparso proprio nel 1993, è basato sul testo teatrale A Bronx Tale, scritto da Chazz Palminteri, anche sceneggiatore e interprete di questo film. Pur non narrando una storia effettivamente accaduta, il film offre un compendio della vita nel Bronx nella metà del Novecento. Ci sono però dei precisi riferimenti alla giovinezza di Palminteri, che approfondiamo in questo articolo.

Powered by

Per tutti gli appassionati di questo genere, infatti, proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla Storia vera. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo. Sarà dunque l’occasione – grazie anche al suo passaggio televisivo – per riscoprire un film di De Niro spesso poco citato ma con diversi elementi di grande fascino.

La trama e il cast di Bronx

Anno 1960. Nel Bronx, quartiere popolare di New York, il piccolo Calogero Anello, un bambino di nove anni figlio di immigrati italiani, passa le sue giornate a imitare il boss Sonny, che esercita il suo dominio sul quartiere. Un giorno, però, Calogero assiste per caso a un brutale omicidio, orchestrato e commesso da Sonny. Il bambino però non rivela alla polizia l’identità dell’aggressore su consiglio del padre Lorenzo (Robert De Niro), che non vuole avere a che fare con i mafiosi. Per sdebitarsi, Sonny propone a Lorenzo un lavoro ben retribuito ma l’uomo, modesto autista di autobus, rifiuta l’offerta, preferendo una vita rispettosa della legge.

Tuttavia, a poco a poco Calogero cade sotto l’incantesimo del mafioso, che dal canto suo lo tratta come un figlio. Con il passare degli anni, però, il ragazzo imparerà a rendersi conto di quanto spietato e pericoloso possa essere il mondo di Sonny. A fargli aprire gli occhi, in particolare, sarà la sua frequentazione con Jane Williams, una ragazza afroamericana. Con la tensione razziale nel Bronx molto alta, Calogero dovrà ben presto scegliere che tipo di persona vuole essere e da che parte stare.

Ad interpretare Calogero ci sono due attori: Francis Capra per quando il protagonista ha solo 9 anni e Lillo Brancato per quando ne ha 17. Nel ruolo del criminale Sonny, invece, vi è Chazz Palminteri, autore della piece teatrale da cui è tratto il film, di cui è sceneggiatore. Robert De Niro, invece, si è ritagliato il ruolo di Lorenzo, padre di Calogero. Taral Hicks, invece, interpreta Jane Williams. Nel finale del film, e ancora più brevemente all’inizio, appare Joe Pesci, che ha lavorato con Robert De Niro in Toro scatenato e in Quei bravi ragazzi.

La storia vera dietro il film

Il film, come anticipata, si basa sull’opera teatrale omonima di Chazz Palminteri, e insieme all sceneggiatura del film sono entrambe ispirate alla sua infanzia. Il vero nome di Chazz, infatti, è infatti Calogero Lorenzo Palminteri. Nato il 15 maggio 1952 nel Bronx, a New York, Palminteri è figlio di Rose, una casalinga, e di Lorenzo Palminteri, un autista di autobus. Pur essendo cresciuto nel quartiere Belmont del Bronx, egli vanta dunque origini italiane e in particolare origini siciliana. I suoi nonni, Calogero Palminteri e Rosa Bonfante, si sposarono nel 1908 ed emigrarono negli Stati Uniti nel 1910 da Menfi, in provincia di Agrigento, in Sicilia.

Per quanto riguarda l’evento che ha ispirato Bronx, questo avvenne – come per il protagonista del film – quando Palminteri aveva nove anni. A quell’età egli avrebbe infatti assistito all’omicidio di un mafioso davanti al suo appartamento. La polizia lo interrogò, ma lui sostenne di non aver visto l’incidente. Tale evento, unito anche ad altri episodi di criminalità verificatisi negli anni della sua giovinezza, sono dunque poi confluiti nel racconto del testo teatrale prima e della sceneggiatura del film poi.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 7 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.