Fuori in 60 secondi: trama, cast e curiosità sul film

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera l’attore Nicolas Cage si è distinto anche per diversi adrenalinici action movie, tra cui si ricordano in particolare The Rock, Con Air e Face/Off – Due facce di un assassino. Un altro suo popolare lungometraggio, sempre appartenente a questo genere, è Fuori in 60 secondi. Diretto nel 2000 da Dominic Sena, regista anche di Whiteout – Incubo bianco e L’ultimo dei templari, il film è ambientato nel corso di una sola notte, durante la quale il protagonista è chiamato a compiere un’impresa impossibile per salvare la vita di suo fratello.

Il film, scritto da Scott Rosenberg, è il remake di Rollercar – Sessanta secondi e vai!, pellicola cult del 1974 più volte omaggiata anche dal premio Oscar Quentin Tarantino. La crescente popolarità di questo film spinse il produttore Jerry Bruckheimer a volerne realizzare una nuova versione, che si discosta però molto dall’originale. Mentre questo era incentrato sugli inseguimenti in città e sull’azione, dedicando davvero poco tempo alle parti dialogate, il remake invece concentra molto l’attenzione sui preparativi per il “grande furto” e indaga più a fondo nei rapporti umani fra i personaggi della storia.

Nonostante lo scarso favore da parte della critica cinematografica, il film ha ottenuto un buon successo di pubblico, dimostrandosi un titolo in grado di offrire del sano intrattenimento tra grandi scene d’azione e sentimenti. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle automobili utilizzate. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Fuori in 60 secondi

Protagonista del film è Randall “Memphis” Raines, leggendario ladro di automobili, noto per impiegare solamente 60 secondi per disattivare l’antifurto di qualsiasi vettura. Ormai ritiratosi però dal mercato delle auto rubate, egli cerca ora di condurre una vita tranquilla e lontana da guai. A ritrascinarlo in quella vita frenetica, però, ci pensa il fratello Kip Raines, il quale è a sua volta un aspirante ladro d’auto, privo però del talento del fratello. Questi ha commesso l’errore di aver promesso al gangster Raymond Calitri di rubare per lui ben cinquante auto di lusso. Quando però fallisce nel suo obiettivo, Kip viene fatto rapire dal criminale.

Sarà a questo punto che Randall si vedrà costretto ad entrare nella faccenda, nel tentativo di salvare il fratello. Per far sì che Raymond liberi Kip e consideri annullato il suo debito, Randall deve ora rubare le cinquanta automobili in una sola notte. L’impresa è quantomai complessa, ma il celebre ladro può contare sull’aiuto del suo vecchio mentore Otto Halliwell, sull’istruttore di guida Donny Astricky, sul becchino muto Sphynx e, in particolare, su Sara “Sway” Wayland, l’ex fidanzata di Randall, di professione meccanico. Con la polizia alle calcagna, ha per Randall l’ultima missione, la più importante di sempre, che lo porterà anche a confrontarsi con l’unica auto che non è mai riuscito a rubare.

Il cast di attori

Come anticipato, ad interpretare il protagonista del film vi è l’attore Nicolas Cage. Particolarmente affascinato dal progetto, egli ha eseguito la maggior parte delle acrobazie di guida previste. Ha inoltre frequentato la Bondurant Driving School a Phoenix, in Arizona, e la Bobby Ore Stunt Driving School in preparazione per il film. Gli piaceva così tanto la scuola di guida per auto da corsa che ha continuato a praticarla come hobby anche dopo che le riprese erano state completate. Accanto a lui, nei panni del fratello Kip vi è invece l’attore Giovanni Ribisi, il quale a sua volta si è addestrato nella guida di auto sportive.

Il film vanta poi un cast di comprimari di tutto rispetto, da Angelina Jolie nei panni di Sara Wayland al premio Oscar Robert Duvall in quelli di Otto Halliwell. La Jolie accettò di recitare in Fuori in 60 secondi in quanto grande appassionata di auto. Duvall, invece, ha lavorato con un tecnico professionista per prepararsi al suo ruolo. Nel film sono poi presenti Christopher Eccleston nel ruolo del criminale Raymond Calitri, Delroy Lindo in quelli del detective Roland Castlebeck e Timothy Olyphant per il ruolo del detective Drycoff. Completano il cast gli attori Will Patton nei panni di Atley Jackson, Chi McBride in quelli di Donny Astricky e Vinnie Jones in quelli di Sphinx.

Le auto presenti nel film

Nel film, grandi protagoniste sono le auto. Per completare l’elenco delle cinquanta vetture da rubare, sono stati scelti modelli che vanno dal 1957 al 2000. Fra le auto presenti nel film, oltre alla Ford Shelby Mustang GT500 del 1967, l’auto mai rubata dal protagonista, si possono citare la Ferrari 275 GTB, la Ferrari F355, la Ferrari 550 Maranello, la Jaguar XJ220, la Ford Thunderbird, la Cadillac Eldorado e l’Escalade, la Lamborghini Diablo, svariate Porsche, Corvette e auto d’epoca. Ad ogni auto nel film, inoltre, viene associato un nome di donna.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Fuori in 60 secondi grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Disney+, Prime Video e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 4 gennaio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.