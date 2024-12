Terminator – Destino Oscuro: la spiegazione del finale del film

Il finale di Terminator – Destino oscuro (qui la recensione) rivela che Sarah Connor e Dani Ramos sono intrappolate in un altro loop temporale, ma conferma anche che le macchine non vinceranno mai. Il leggendario regista James Cameron è tornato come produttore per dare agli spettatori il sequel che aspettavano da 30 anni, riunendosi con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton per un film di fantascienza ricco d’azione che avrebbe dovuto lanciare una nuova trilogia di Terminator.

Il film si apre con un colpo di scena scioccante, rivelando che un ultimo T-800 ha completato con successo la sua missione per uccidere John Connor nel 1998. Da allora, Sarah Connor ha intrapreso una missione individuale per viaggiare attraverso il mondo e distruggere i Terminator prima che possano raggiungere i loro obiettivi. Questa volta si trova ad affrontare la sfida più pericolosa, mentre lotta per tenere al sicuro la nuova figura di Messia del franchise, la Dani Ramos di Natalia Reyes, dal nuovo Terminator Rev-9.

Il futuro potrà essere cupo, ma Dani è destinata a portare speranza alla razza umana nella sua guerra apparentemente inevitabile con le macchine, e la nuova IA malvagia – chiamata Legion – non può accettarlo. Terminator – Destino oscuro offre così innumerevoli cenni tematici e strutturali ai primi due film di Cameron e si conclude con gli eroi trionfanti ma al cospetto di un futuro che presenta alcune sfide molto familiari, ma che la razza umana può davvero superare.

Il finale di Terminator – Destino oscuro offre un nuovo loop temporale

Ancora una volta, la chiave del franchise di Terminator sta nelle sue intriganti meccaniche temporali. Terminator – Destino oscuro rispecchia il Terminator del 1984 stabilendo un nuovo loop temporale, con il presente e il futuro che si alimentano a vicenda. Nel primo Terminator, il loop temporale era incentrato su Sarah Connor, rimasta incinta del futuro leader della resistenza John solo grazie a un viaggiatore del tempo proveniente dal futuro. Sarah inizialmente pensa che lo stesso valga per Dani, vedendo troppo di sé nella giovane donna, ma questo particolare loop temporale è sottilmente diverso.

Dani stessa è la nuova “John Connor”, e occupa questo ruolo a causa del tentativo dell’IA Legion di riscrivere la storia. Alla fine di Terminator – Destino oscuro, Dani ha perso tutto – compresi il padre e il fratello – e si è impegnata in una vita di conflitti. È dunque sulla strada per diventare l’eroe di cui l’umanità avrà bisogno. Questo particolare loop temporale comprende però anche un altro personaggio: Grace, una donna potenziata artificialmente e mandata indietro dal futuro per tenere Dani al sicuro dal Rev-9.

Il film rivela alla fine che la Dani più anziana sapeva chi era Grace fin dal loro primo incontro, quando la donna la salvò dagli spazzini che avrebbero ucciso la bambina per nutrirsi. Grace è sempre stata destinata a diventare un essere cibernetico e a essere inviata in una missione di viaggio nel tempo per impedire a Legion di cambiare il passato. Quando a Grace viene assegnata la missione, la futura Dani si assicura che abbia tutte le conoscenze necessarie per portarla a termine, comprese le coordinate di longitudine e latitudine impresse sul suo corpo per guidarla.

Il Terminator della vecchia timeline aiuta quello della nuova

L’aiuto cruciale arriva da una fonte inaspettata: Carl, l’ultimo modello di T-800 della vecchia linea temporale di Skynet, interpretato dallo stesso Arnold Schwarzenegger. Carl era il T-800 che alla fine riuscì nella sua missione di uccidere John Connor nel 1998, e ha trascorso gli ultimi 20 anni vivendo lontano dai conflitti. Questo Terminator classico sembra essere stato trasformato dall’esperienza, immergendosi nella società umana e diventando gradualmente più umano. Anche se Carl insiste che si tratta solo di una simulazione e non può provare realmente le emozioni che dice, in realtà questo non sembra essere vero.

È infatti motivato da un desiderio di redenzione che sembra troppo radicato per essere una semplice programmazione. Carl ha cercato segretamente di redimersi per anni, monitorando il mondo alla ricerca di anomalie temporali e inviando segretamente le coordinate a Sarah Connor per neutralizzare i Terminator. Sente un senso di responsabilità per tutto ciò che Sarah ha subito e vuole rimediare dandole uno scopo. Quando Dani e Sarah si presentano alla sua porta, abbandona qualsiasi programma di autoconservazione e si impegna a salvare Dani, anche a costo di perdere tutto.

È interessante notare che questo significa che la linea temporale di Legion è frustrata a causa delle ultime reliquie di quella vecchia e defunta di Skynet; in uno strano modo, la trama di redenzione di Carl riscatta implicitamente l’intero futuro apocalittico. Il ruolo di Carl nel film è un nuovo affascinante sviluppo per il franchise di Terminator, poiché conferma che un Terminator, se lasciato a se stesso, può davvero costruirsi una vita propria. Sfuma il confine tra l’intelligenza della macchina e l’essere vivente, e questo è sicuramente uno sviluppo che si spera verrà esplorato nei film futuri, soprattutto se si considera che i Rev-9 sono in grado di simulare l’umanità in modo molto più efficace dei T-800.

Dani e Sarah possono fermare il futuro di Grace?

Naturalmente, la domanda più importante di Terminator – Destino oscuro è se il futuro sia o meno segnato. A prima vista, sembra suggerire che questo particolare loop temporale sia stabile. Dani e Sarah semplicemente non sanno abbastanza per cambiare la linea temporale. Sanno che l’intelligenza artificiale del futuro si chiama Legion e che si tratta di un progetto militare, ma non è stato detto nemmeno quale paese la svilupperà. È persino possibile che sia in corso una “corsa agli armamenti” segreta tra diverse nazioni per sviluppare un’IA di livello militare, e se così fosse è impossibile dire quale sia destinata a diventare una canaglia.

Nel frattempo, il nome in codice “Legion” potrebbe semplicemente riferirsi all’esercito di robot che l’IA è destinata a comandare; in alternativa, potrebbe essere un riferimento biblico, che suggerisce che il codice dell’intelligenza artificiale “vive” nel cloud, sparso su innumerevoli server in tutto il mondo. In quest’ultimo caso, Legion sarà molto più difficile da fermare di Skynet, perché non si tratterà solo di far saltare in aria un edificio. Il loop temporale potrebbe essere stabile al momento, ma, proprio come nei film originali di Cameron, basterà l’introduzione di un nuovo evento temporale per sconvolgerlo.

È lecito supporre che Legion continuerà a cercare di cambiare la linea temporale tentando di assassinare Dani, il che significa che altri Rev-9 – o peggio – saranno rispediti indietro. Se da un lato ogni tentativo di assassinio rischia la morte di Sarah e Dani, dall’altro ha il potenziale di fornire loro più dati, le informazioni cruciali di cui hanno bisogno per cambiare la linea temporale e cancellare Legion dalla storia proprio come Sarah ha fatto con Skynet.

Sarah Connor compie il suo destino e addestra un nuovo “John Connor”

Nel film, Sarah Connor ha trovato un nuovo scopo. In precedenza, era la “madre del futuro”, la figura di Maria destinata a far nascere e crescere il Messia. Quando ha appreso il destino di John, si è dedicata ad apprendere tutte le abilità necessarie per addestrarlo alla sopravvivenza in un mondo in guerra. Tragicamente, nonostante i suoi sforzi, John fu ucciso e così il destino di Sarah sembrò essere vanificato. Carl le ha dato il meglio che poteva, offrendole la sua vendetta contro i Terminator, ma ha lasciato Sarah Connor come l’ombra della donna che avrebbe dovuto essere.

Alla fine di Terminator – Destino oscuro, Sarah Connor è invece diventata il “mentore del futuro”. Il suo ruolo è quello di addestrare Dani Ramos, di trasmetterle tutte le conoscenze che ha accumulato in una vita di continui conflitti. Forse non ha dato alla luce questa nuova figura di Messia, ma è comunque colei che la crescerà, che la addestrerà a diventare il leader di cui l’umanità ha bisogno. In un certo senso, il destino di Sarah ha chiuso il cerchio.

Terminator: Destino oscuro suggerisce che le macchine perderanno sempre

Il primo Terminator era un’esperienza inesorabilmente cupa e fatalista, che preannunciava la fine dell’umanità. Curiosamente, anche se si intitola “Destino oscuro”, questo film si conclude con una visione più positiva del futuro. È vero che la guerra con le macchine sembra ormai una parte inevitabile della storia; la società umana sembra predestinata a giungere a un punto in cui costruisce sofisticate intelligenze artificiali, che poi si rivelano disoneste. Ma è fondamentale notare che, in entrambe le linee temporali, una resistenza umana si oppone.

Inoltre, in entrambe le occasioni la resistenza ha un tale successo che l’intelligenza artificiale è costretta a ricorrere all’opzione nucleare di cercare di cambiare la storia. Un’intelligenza artificiale guidata dalla logica sarebbe consapevole dei rischi associati a questa strategia, quindi questa sembra essere l’ultima risorsa. Nel frattempo, il fatto stesso che John Connor possa essere sostituito da Dani Ramos offre un altro motivo di speranza. Suggerisce che, per quanto le IA possano provarci, ci sarà sempre un altro leader della resistenza, un altro salvatore che si farà avanti per guidare gli umani nella guerra contro le macchine.

John Connor potrà essere morto, ma Dani Ramos può ora sostituirlo; e sembra probabile che, se i futuri Terminator riusciranno a uccidere Dani, lei sarà semplicemente sostituita da qualcun altro. Sia John che Dani sono il simbolo della natura umana stessa, resiliente e inespugnabile, capace di resistere ai migliori sforzi delle macchine per distruggerla. Questo, fondamentalmente, è il motivo per cui Sarah e Dani possono affrontare il futuro con speranza alla fine di Terminator – Destino oscuro.